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Германия
12 июля 2025, 14:42 | Обновлено 12 июля 2025, 14:43
161
0

ОФИЦИАЛЬНО. Байер подписал лидера нидерландского топ-клуба

Малик Тилльман перебрался в Бундеслигу

12 июля 2025, 14:42 | Обновлено 12 июля 2025, 14:43
161
0
ОФИЦИАЛЬНО. Байер подписал лидера нидерландского топ-клуба
ФК Байер. Малик Тилльман

Леверкузенский Байер объявил о подписании нидерландского полузащитника Малика Тилльмана. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Тилльман подписал контракт с немецким грандом на пять лет – до лета 2030 года. О финансовых аспектах соглашения между футболистом и клубом не сообщается.

Тилльман является питомцем «Баварии». ПСВ сначала в августе 2023-го арендовал его у мюнхенцев на сезон за 1 млн евро, после чего в июле 2024-го выкупил за 12 млн евро. В прошлом сезоне Малик отличился 16 голами и 5 ассистами в 34 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что Байер оформил трансфер футболиста из Сегунды.

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Малик Тилльман Байер трансферы трансферы Бундеслиги ПСВ чемпионат Нидерландов по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Байер
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