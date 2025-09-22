Другие новости22 сентября 2025, 02:24 | Обновлено 22 сентября 2025, 02:34
80
0
Макелеле рассказал, кто заслужил Золотой мяч больше, чем Ямаль и Мбаппе
Легендарный хавбек выделил Усмана Дембеле
22 сентября 2025, 02:24 | Обновлено 22 сентября 2025, 02:34
80
0
Легендарный полузащитник мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Клод Макелеле назвал игрока, который должен выиграть Золотой мяч 2025. Макелеле выделил лидера «ПСЖ» Усмана Дембеле, который выиграл с командой требл.
«Кто выиграет Золотой мяч? Усман Дембеле. Ламин Ямаль? Он еще ребенок. Главное не переусердствовать. Для него давление должно прийти в нужный момент», – сказал Клод Макелеле.
Ранее Давиде Анчелотти, сын экс-тренера «Реала» Кало Анчелотти, назвал футболиста, который обязан был выиграть Золотой мяч.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 сентября 2025, 08:56 1
Рэй Мерсер вспомнил, как его удивил Кличко
Футбол | 22 сентября 2025, 01:54 0
«Рома» одержала победу над «Лацио»
Другие виды | 21.09.2025, 19:35
Другие виды | 21.09.2025, 21:39
Теннис | 21.09.2025, 18:18
Комментарии 0
Популярные новости
21.09.2025, 17:17
20.09.2025, 04:40 7
20.09.2025, 07:32 40
20.09.2025, 03:44
20.09.2025, 02:30 1
20.09.2025, 00:22
20.09.2025, 23:32 2
20.09.2025, 05:33