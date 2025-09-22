Макелеле рассказал, кто заслужил Золотой мяч больше, чем Ямаль и Мбаппе

Легендарный полузащитник мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Клод Макелеле назвал игрока, который должен выиграть Золотой мяч 2025. Макелеле выделил лидера «ПСЖ» Усмана Дембеле, который выиграл с командой требл.

«Кто выиграет Золотой мяч? Усман Дембеле. Ламин Ямаль? Он еще ребенок. Главное не переусердствовать. Для него давление должно прийти в нужный момент», – сказал Клод Макелеле.

Ранее Давиде Анчелотти, сын экс-тренера «Реала» Кало Анчелотти, назвал футболиста, который обязан был выиграть Золотой мяч.