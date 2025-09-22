Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Макелеле рассказал, кто заслужил Золотой мяч больше, чем Ямаль и Мбаппе
22 сентября 2025, 02:24 | Обновлено 22 сентября 2025, 02:34
Макелеле рассказал, кто заслужил Золотой мяч больше, чем Ямаль и Мбаппе

Легендарный хавбек выделил Усмана Дембеле

Макелеле рассказал, кто заслужил Золотой мяч больше, чем Ямаль и Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Клод Макелеле

Легендарный полузащитник мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Клод Макелеле назвал игрока, который должен выиграть Золотой мяч 2025. Макелеле выделил лидера «ПСЖ» Усмана Дембеле, который выиграл с командой требл.

«Кто выиграет Золотой мяч? Усман Дембеле. Ламин Ямаль? Он еще ребенок. Главное не переусердствовать. Для него давление должно прийти в нужный момент», – сказал Клод Макелеле.

Ранее Давиде Анчелотти, сын экс-тренера «Реала» Кало Анчелотти, назвал футболиста, который обязан был выиграть Золотой мяч.

Клод Макелеле Ламин Ямаль Усман Дембеле Золотой мяч Барселона
Дмитрий Олейник Источник: Realmadridexclusivo
