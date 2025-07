В шаге от сенсации: 104-я ракетка едва не выбила Соболенко с Уимблдона-2025

37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (WTA 104) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В четвертьфинале немка навязал достойную борьбу первой ракетке мира Арине Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе. Матч завершился за 2 часа и 56 минут.

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Лаура Зигемунд (Германия) – 4:6, 6:2, 6:4

В третьей партии Лаура дважды вела с брейком (3:1, 4:3), но не сумела удержать преимущество и позволила Соболенко оформить камбек.

Это была третья встреча соперниц. Зигемунд в третий раз уступила Арине.

Лаура боролась за свой первый полуфинал на турнирах Grand Slam. На Уимблдоне она успела переиграть Пейтон Стернс, Лейлу Фернандес, Мэдисон Киз и Солану Сиерру.

Следующей соперницей Соболенко будет победительница противостояния Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова.

Comeback complete 🙌



World No.1 Aryna Sabalenka defeats Laura Siegemund 4-6, 6-2, 6-4 to reach her third #Wimbledon semi-final. pic.twitter.com/VBfLu53Evz