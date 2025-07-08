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  4. Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
08 июля 2025, 14:25 |
101
0

Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2025

08 июля 2025, 14:25 |
101
0
Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

8 июля состоятся матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 в нижней части сетки мужского одиночного разряда.

Ориентировочно в 17:00 по Киеву на корт №1 выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 12) и Анастасия Павлюченкова (WTA 50).

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Аманды.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Лауры Зигемунд.

📺 Видеотрансляция

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Аманда Анисимова Анастасия Павлюченкова смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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