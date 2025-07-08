Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июля состоятся матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 в нижней части сетки мужского одиночного разряда.

Ориентировочно в 17:00 по Киеву на корт №1 выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 12) и Анастасия Павлюченкова (WTA 50).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Аманды.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Лауры Зигемунд.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА