Уимблдон08 июля 2025, 14:25 |
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Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2025
08 июля 2025, 14:25 |
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8 июля состоятся матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 в нижней части сетки мужского одиночного разряда.
Ориентировочно в 17:00 по Киеву на корт №1 выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 12) и Анастасия Павлюченкова (WTA 50).
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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Аманды.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Лауры Зигемунд.
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