Последний «нейтрал» – out. Определен первый полуфиналист Уимблдона-2025

Американский теннисист и пятая ракетка мира в мужском одиночном разряде Тейлор Фритц (АТР 5) вышел в полуфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертьфинале американец в четырех сетах разобрался с «нейтральным» россиянином Кареном Хачановым (АТР 20) за 2 часа и 30 минут.

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Тейлор Фритц (США) [5] – Карен Хачанов [17] – 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)

Фритц провел третье очное противостояние против Хачанова и добыл первую победу (при двух поражениях).

Хачанов был последним россиянином в мужской сетке британского слэма.

Следующим соперником Тейлора может стать действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас, если испанец в своем четвертьфинальном поединке пройдет Кэмерона Норри. Встреча Карлоса и Кэмерона также запланирована на 8 число (ориентировочно в 18:30 по Киеву).

Фритц на Уимблдоне-2025, помимо Хачанова, также обыграл Джованни Мпеши Перрикара, Габриэля Диалло, Алехандро Давидовича Фокину и Джордана Томпсона. В матче с Перрикаром Тейлор отдал первые два сета, а в четвертом партии ушел с 2:5 на тай-брейке.

Тейлор во второй раз в карьере пробился в полуфинал турнира Grand Slam. Его лучшим результатом является финал – на US Open 2024 он уступил в решающей встрече Яннику Синнеру.

Taylor's Triumphant 😤



Fritz wins in four and awaits the winner of Alcaraz and Norrie in the SF 👀#Wimbledon pic.twitter.com/W1Sunqie0E