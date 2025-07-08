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Уимблдон
08 июля 2025, 17:50 | Обновлено 08 июля 2025, 17:55
378
0

Последний «нейтрал» – out. Определен первый полуфиналист Уимблдона-2025

Тейлор Фритц в четырех сетах переиграл Карена Хачанова на травяном мейджоре в Лондоне

08 июля 2025, 17:50 | Обновлено 08 июля 2025, 17:55
378
0
Последний «нейтрал» – out. Определен первый полуфиналист Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Американский теннисист и пятая ракетка мира в мужском одиночном разряде Тейлор Фритц (АТР 5) вышел в полуфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертьфинале американец в четырех сетах разобрался с «нейтральным» россиянином Кареном Хачановым (АТР 20) за 2 часа и 30 минут.

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Тейлор Фритц (США) [5] – Карен Хачанов [17] – 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)

Фритц провел третье очное противостояние против Хачанова и добыл первую победу (при двух поражениях).

Хачанов был последним россиянином в мужской сетке британского слэма.

Следующим соперником Тейлора может стать действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас, если испанец в своем четвертьфинальном поединке пройдет Кэмерона Норри. Встреча Карлоса и Кэмерона также запланирована на 8 число (ориентировочно в 18:30 по Киеву).

Фритц на Уимблдоне-2025, помимо Хачанова, также обыграл Джованни Мпеши Перрикара, Габриэля Диалло, Алехандро Давидовича Фокину и Джордана Томпсона. В матче с Перрикаром Тейлор отдал первые два сета, а в четвертом партии ушел с 2:5 на тай-брейке.

Тейлор во второй раз в карьере пробился в полуфинал турнира Grand Slam. Его лучшим результатом является финал – на US Open 2024 он уступил в решающей встрече Яннику Синнеру.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Тейлор Фритц Карен Хачанов Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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