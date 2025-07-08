Кэмерон Норри – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июля состоятся матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде в нижней части сетки.

Ориентировочно в 17:00 по Киеву на центральный корт выйдут Кэмерон Норри (Великобритания, ATP 61) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).

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Это будет седьмая встреча соперников. Счет 4:2 в пользу Карлитоса.

Победитель противостояния в полуфинале поборется либо Тейлора Фритца, либо против Карена Хачанова.

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