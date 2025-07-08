Уимблдон08 июля 2025, 14:12 |
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Кэмерон Норри – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2025
08 июля 2025, 14:12 |
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8 июля состоятся матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде в нижней части сетки.
Ориентировочно в 17:00 по Киеву на центральный корт выйдут Кэмерон Норри (Великобритания, ATP 61) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).
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Это будет седьмая встреча соперников. Счет 4:2 в пользу Карлитоса.
Победитель противостояния в полуфинале поборется либо Тейлора Фритца, либо против Карена Хачанова.
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