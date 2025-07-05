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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 18:07 | Обновлено 05 июля 2025, 18:28
842
0

Динамо Киев – Кишварда. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча

05 июля 2025, 18:07 | Обновлено 05 июля 2025, 18:28
842
0
Динамо Киев – Кишварда. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

5 июля проходит товарищеский матч между командами Динамо Киев (Украина) и Кишварда (Венгрия).

Коллективы играют на стадионе Алюминий Спортни Парк в Австрии. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч. 5 июля

Динамо Киев (Украина) – Кишварда (Венгрия) – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Йорданов, 24

(новость обновляется)

Динамо – Кішварда. Дивитись онлайн. LIVE трансляція

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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