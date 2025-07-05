Украина. Премьер лига05 июля 2025, 18:07 | Обновлено 05 июля 2025, 18:28
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Динамо Киев – Кишварда. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча
05 июля 2025, 18:07 | Обновлено 05 июля 2025, 18:28
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5 июля проходит товарищеский матч между командами Динамо Киев (Украина) и Кишварда (Венгрия).
Коллективы играют на стадионе Алюминий Спортни Парк в Австрии. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч. 5 июля
Динамо Киев (Украина) – Кишварда (Венгрия) – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Йорданов, 24
(новость обновляется)
Динамо – Кішварда. Дивитись онлайн. LIVE трансляція
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