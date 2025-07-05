Динамо Киев – Кишварда. Видео голов и обзор матча (обновляется)

5 июля проходит товарищеский матч между командами Динамо Киев (Украина) и Кишварда (Венгрия).

Коллективы играют на стадионе Алюминий Спортни Парк в Австрии. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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Товарищеский матч. 5 июля

Динамо Киев (Украина) – Кишварда (Венгрия) – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Йорданов, 24

(новость обновляется)

Динамо – Кішварда. Дивитись онлайн. LIVE трансляція