ФОТО. Невеста звезды Арсенала показала роскошную грудь

25-летняя медиа-стратег Толами Бенсон опубликовала первый пост в 2026 году, который сразу привлек внимание поклонников.

Девушка поделилась эксклюзивными фотографиями с празднования своего дня рождения.

На снимках Бенсон позирует в саронге Enyo от Matte Collection – длинном винном полупрозрачном наряде, эффектно подчеркивающем фигуру. Однако главным акцентом образа стало роскошное помолвочное кольцо, с которым футболист «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака сделал ей предложение в конце 2025 года.

По данным GSM, украшение представляет собой натуральный бриллиант огранки «маркиз» весом 5,11 карата, цвета D и чистоты VVS2 в платиновой оправе. Стоимость такого кольца обычно начинается от 240 тысяч долларов и может превышать 320 тысяч – в зависимости от ювелирного бренда и характеристик камня.