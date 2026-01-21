Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Невеста звезды Арсенала показала роскошную грудь
21 января 2026, 14:17 | Обновлено 21 января 2026, 14:21
ФОТО. Невеста звезды Арсенала показала роскошную грудь

Девушка Букайо Сака показала эффектный образ и украшение за сотни тысяч долларов

ФОТО. Невеста звезды Арсенала показала роскошную грудь
Instagram. Толами Бенсон

25-летняя медиа-стратег Толами Бенсон опубликовала первый пост в 2026 году, который сразу привлек внимание поклонников.

Девушка поделилась эксклюзивными фотографиями с празднования своего дня рождения.

На снимках Бенсон позирует в саронге Enyo от Matte Collection – длинном винном полупрозрачном наряде, эффектно подчеркивающем фигуру. Однако главным акцентом образа стало роскошное помолвочное кольцо, с которым футболист «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака сделал ей предложение в конце 2025 года.

По данным GSM, украшение представляет собой натуральный бриллиант огранки «маркиз» весом 5,11 карата, цвета D и чистоты VVS2 в платиновой оправе. Стоимость такого кольца обычно начинается от 240 тысяч долларов и может превышать 320 тысяч – в зависимости от ювелирного бренда и характеристик камня.

Максим Лапченко
Перець
шикарні вуха спаніеля
Ответить
+1
Dexter
Ну, на любителя...
Ответить
+1
