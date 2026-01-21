Арсенал догнал Челси по количеству выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов

Лондонский Арсенал, победив во всех 7 матчах этапа лиги ЛЧ, обеспечил себе участие в 1/8 финала в сезоне 2025/26.

Для «канониров» этот выход к данной стадии стал уже 17-м в истории.

Кроме Арсенала, только Челси среди команд АПЛ имеет такое же количество участий в 1/8 финала.

Для сравнения, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед достигали данной стадии по 12 раз, Манчестер Сити – 11 раз.

Команды АПЛ с наибольшим количеством выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов (с учетом сезона 2025/26)