Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал догнал Челси по количеству выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
21 января 2026, 15:28 | Обновлено 21 января 2026, 15:29
147
0

Арсенал догнал Челси по количеству выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов

Никакая другая английская команда не имеет столько в своем активе

21 января 2026, 15:28 | Обновлено 21 января 2026, 15:29
147
0
Арсенал догнал Челси по количеству выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал, победив во всех 7 матчах этапа лиги ЛЧ, обеспечил себе участие в 1/8 финала в сезоне 2025/26.

Для «канониров» этот выход к данной стадии стал уже 17-м в истории.

Кроме Арсенала, только Челси среди команд АПЛ имеет такое же количество участий в 1/8 финала.

Для сравнения, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед достигали данной стадии по 12 раз, Манчестер Сити – 11 раз.

Команды АПЛ с наибольшим количеством выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов (с учетом сезона 2025/26)

  • 17 – Челси
  • 17 – Арсенал
  • 12 – Ливерпуль
  • 12 – Манчестер Юнайтед
  • 11 – Манчестер Сити
По теме:
Лига чемпионов. 7-й тур, матчи 21 января. Смотреть онлайн LIVE
Беспроигрышная домашняя серия Тоттенхэма в еврокубках составляет 24 матча
Команда Трубина и Судакова имеет 100% результат против Ювентуса в ЛЧ/КЕЧ
статистика Лига чемпионов Челси Арсенал Лондон Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Футбол | 21 января 2026, 08:06 5
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева

Известно, как состоялся уход Цыганкова из «Динамо»

Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21 января 2026, 12:47 0
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву

Если бы завтра был матч со Швецией. Стартовый состав от эксперта
Футбол | 21.01.2026, 11:27
Если бы завтра был матч со Швецией. Стартовый состав от эксперта
Если бы завтра был матч со Швецией. Стартовый состав от эксперта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Футбол | 20.01.2026, 14:36
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Бокс | 21.01.2026, 08:31
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
21.01.2026, 00:01 7
Футбол
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
20.01.2026, 17:55 14
Футбол
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем