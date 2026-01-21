Лига чемпионов21 января 2026, 15:28 | Обновлено 21 января 2026, 15:29
147
0
Арсенал догнал Челси по количеству выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов
Никакая другая английская команда не имеет столько в своем активе
21 января 2026, 15:28 | Обновлено 21 января 2026, 15:29
147
0
Лондонский Арсенал, победив во всех 7 матчах этапа лиги ЛЧ, обеспечил себе участие в 1/8 финала в сезоне 2025/26.
Для «канониров» этот выход к данной стадии стал уже 17-м в истории.
Кроме Арсенала, только Челси среди команд АПЛ имеет такое же количество участий в 1/8 финала.
Для сравнения, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед достигали данной стадии по 12 раз, Манчестер Сити – 11 раз.
Команды АПЛ с наибольшим количеством выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов (с учетом сезона 2025/26)
- 17 – Челси
- 17 – Арсенал
- 12 – Ливерпуль
- 12 – Манчестер Юнайтед
- 11 – Манчестер Сити
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 января 2026, 08:06 5
Известно, как состоялся уход Цыганкова из «Динамо»
Футбол | 21 января 2026, 12:47 0
Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву
Футбол | 21.01.2026, 11:27
Футбол | 20.01.2026, 14:36
Бокс | 21.01.2026, 08:31
Комментарии 0
Популярные новости
21.01.2026, 04:36 4
20.01.2026, 19:23
20.01.2026, 09:18 6
21.01.2026, 00:01 7
20.01.2026, 17:55 14
20.01.2026, 02:12 1
21.01.2026, 06:23
20.01.2026, 08:46 25