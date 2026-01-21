Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
21 января 2026, 14:59 | Обновлено 21 января 2026, 15:13
Мичел дал оценку звездному новичку Жироны

Тренер рад, что удалось заполучить тер Штегена

Marca

Клуб Ла Лиги Жирона договорился о переходе известного вратаря Барселоны Марка-Андре тер Штегена, который будет выступать за команду Мичела на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«У нас очень здоровая атмосфера в раздевалке, но тер Штеген – лидер, и он хорошо впишется в наш состав. Я уверен, что Марк-Андре многое нам даст».

«Очень рад, что удалось оформить такое подписание», – сказал Мичел.

Тер Штеген потерял игровую практику в Барселоне и решил сменить команду, хотя был одним из капитанов каталонцев.

