  4. Новый тренер Динамо рассказал о планах команды на сборах в Турции
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 15:21 |
Новый тренер Динамо рассказал о планах команды на сборах в Турции

Владимир Клименко – о тренировках и функциональной подготовке футболистов «бело-синих»

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Новый тренер киевского «Динамо» по функциональной подготовке Владимир Клименко рассказал о планах команды на тренировочных сборах в Турции:

«Мы в первый день протестировали игроков и посмотрели, что они действительно работали над тем, чтобы приехать сюда на сбор и уже не раскачиваться, а пытаться делать специальную подготовительную работу.

Потому и было принято решение уже не закладывать фундамент и базу, а работать над более специфическими компонентами.

Мы планируем достаточно много силовых тренировок. Это работа в зале и работа на поле. Будем еще добавлять прыжки, будем добавлять силовой компонент в тренажерном зале и, конечно, беговую работу.

Мы разделили игроков на две группы. Одни работали в зале, другие работали на поле, а потом мы поменялись», – признался Клименко.

12 января футболисты бело-синих собрались в Киеве для прохождения медосмотра, после чего еще два дня команда провела в столице Украины. 15 января «Динамо» вылетело на тренировочные сборы в Турции, где планирует провести около десяти контрольных матчей.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
