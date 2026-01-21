Интер впервые в истории проиграл три матча подряд в одном сезоне ЛЧ

Миланский Интер впервые в своей истории проиграл 3 матча подряд в одном сезоне Лиги чемпионов.

Проигрышная серия нероадзури продолжилась в домашнем матче 7-го тура против Арсенала.

До матча против Арсенала Интер проиграл в 5-м туре на выезде мадридскому Атлетико (1:2), а также в 6-м туре дома Ливерпуля (0:1).

Проигрышная серия Интера в Лиге чемпионов (3)

Интер – Арсенал – 1:3

Интер – Ливерпуль – 0:1

Атлетико – Интер – 2:1