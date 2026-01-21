Интер впервые в истории проиграл три матча подряд в одном сезоне ЛЧ
После Атлетико и Ливерпуля очередным обидчиком нероадзури стал лондонский Арсенал
Миланский Интер впервые в своей истории проиграл 3 матча подряд в одном сезоне Лиги чемпионов.
Проигрышная серия нероадзури продолжилась в домашнем матче 7-го тура против Арсенала.
До матча против Арсенала Интер проиграл в 5-м туре на выезде мадридскому Атлетико (1:2), а также в 6-м туре дома Ливерпуля (0:1).
Проигрышная серия Интера в Лиге чемпионов (3)
- Интер – Арсенал – 1:3
- Интер – Ливерпуль – 0:1
- Атлетико – Интер – 2:1
3 - Inter have lost three consecutive games (against Atlético Madrid, Liverpool, and Arsenal) in a single UEFA Champions League campaign for the first time in their history. Stop.#InterArsenal pic.twitter.com/DFeHPwGrYt— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 20, 2026
