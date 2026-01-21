Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 января 2026, 15:03 | Обновлено 21 января 2026, 15:04
Интер впервые в истории проиграл три матча подряд в одном сезоне ЛЧ

После Атлетико и Ливерпуля очередным обидчиком нероадзури стал лондонский Арсенал

Интер впервые в истории проиграл три матча подряд в одном сезоне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский Интер впервые в своей истории проиграл 3 матча подряд в одном сезоне Лиги чемпионов.

Проигрышная серия нероадзури продолжилась в домашнем матче 7-го тура против Арсенала.

До матча против Арсенала Интер проиграл в 5-м туре на выезде мадридскому Атлетико (1:2), а также в 6-м туре дома Ливерпуля (0:1).

Проигрышная серия Интера в Лиге чемпионов (3)

  • Интер – Арсенал – 1:3
  • Интер – Ливерпуль – 0:1
  • Атлетико – Интер – 2:1
По теме:
Жузеп ГВАРДИОЛА: «В этом году все против Манчестер Сити»
Команда Трубина и Судакова имеет 100% результат против Ювентуса в ЛЧ/КЕЧ
Арсенал победил в 7 матчах ЛЧ подряд. У кого из АПЛ серия была длиннее?
Лига чемпионов статистика Интер Милан Ливерпуль Атлетико Мадрид
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
