Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек

5 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) начала матч 1/16 финала Уимблдона-2025.

В третьем раунде украинка играет против Джессики Бузас Манейро (Испания, WTA 62). Первый сет украинка разгромно проиграла со счетом 1:6 за 22 минуты.

Во второй партии Даяна оформила два брейка и повела 3:0. После третьего гейма поединок прервали из-за дождя. Пока что неизвестно, когда возобновится противостояние.

Победительница противостояния выйдет в четвертый круг травяного мейджора в Лондоне, где встретится либо с Дарьей Касаткиной, либо с Людмилой Самсоновой.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Ястремская – Бузас Манейро.

Rain delay in #Wimbledon. Play stopped on the outer courts.



Clara Tauson vs Elena Rybakina



Daria Kasatkina vs Liudmila Samsonova



Flavio Cobolli vs Jakuk Mensik



Belinda Bencic vs ElisabettaCocciaretto



JessicaBouzas Maneiro vs Dayana Yastremska



Also all the doubles matches. pic.twitter.com/5ZnIlhICDr