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  4. Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
05 июля 2025, 03:31 |
78
0

Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Уимблдона-2025 5 июля в 13:00 по Киеву

05 июля 2025, 03:31 |
78
0
Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

5 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) продолжит выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/16 финала украинка сыграет против Джессики Бузас Манейро (Испания, WTA 62). Поединок состоится первым запуском на корте №18. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против Дарьи Касаткиной, либо против Людмилы Самсоновой.

📺 Видеотрансляция

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Даяна Ястремская Джессика Бузас Манейро Уимблдон-2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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