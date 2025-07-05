Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) продолжит выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/16 финала украинка сыграет против Джессики Бузас Манейро (Испания, WTA 62). Поединок состоится первым запуском на корте №18. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против Дарьи Касаткиной, либо против Людмилы Самсоновой.

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