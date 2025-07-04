Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроки не смогли сдержать слез во время минуты молчания из-за гибели Жоты
Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 22:37 | Обновлено 04 июля 2025, 23:04
1048
0

Игроки не смогли сдержать слез во время минуты молчания из-за гибели Жоты

Жоау Канселу и Рубен Невеш играли вместе с форвардом в сборной Португалии

04 июля 2025, 22:37 | Обновлено 04 июля 2025, 23:04
1048
0
Игроки не смогли сдержать слез во время минуты молчания из-за гибели Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

4 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором встретились бразильский «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Перед стартом поединка футболисты обеих команд почтили память форварда сборной Португалии Диогу Жоты, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Игроки саудовского клуба Жоау Канселу и Рубен Невеш не смогли сдержать слез во время минуты молчания. Они выступали вместе с Жотой в национальной сборной, а Невеш пересекался с погибшим футболистом в английском «Вулверхэмптоне».

Жота планировал прибыть в Ливерпуль для участия в тренировочных сборах накануне старта нового сезона. Португалец ехал на машине со своим братом в порт, когда лопнуло колесо их машины. Оба погибли на месте.

ВИДЕО. Эмоции и слезы футболистов во время минуты молчания о гибели Жоты

По теме:
«Ты прочитаешь это». Лучший друг Жоты написал письмо погибшему футболисту
ВИДЕО. Флуминенсе снова вышел вперед в матче КЧМ. Отличился Эркулес
ВИДЕО. Аль-Хиляль сравнял счет в четвертьфинале. Отличился Маркос Леонардо
клубный чемпионат мира по футболу Аль-Хиляль Флуминенсе Диогу Жота Жоау Канселу Рубен Невеш смерть минута молчания
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Теннис | 04 июля 2025, 18:00 12
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025

Поединок 1/16 финала состоится 4 июля и начнется не ранее 18:30 по Киеву

Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
Футбол | 04 июля 2025, 07:27 2
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола

Украинский футболист может продолжить карьеру в Милане

Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
Теннис | 04.07.2025, 04:41
Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица – 1:0. Как забил Эгиналду? Видео гола
Футбол | 04.07.2025, 22:27
Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица – 1:0. Как забил Эгиналду? Видео гола
Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица – 1:0. Как забил Эгиналду? Видео гола
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Футбол | 03.07.2025, 23:59
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
03.07.2025, 23:02 2
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
03.07.2025, 19:24 2
Бокс
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
03.07.2025, 21:48
Бокс
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
03.07.2025, 05:33
Бокс
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
02.07.2025, 22:10 26
Теннис
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
03.07.2025, 05:14 1
Футбол
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
04.07.2025, 12:05 5
Футбол
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
04.07.2025, 08:18 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем