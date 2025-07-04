Игроки не смогли сдержать слез во время минуты молчания из-за гибели Жоты
Жоау Канселу и Рубен Невеш играли вместе с форвардом в сборной Португалии
4 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором встретились бразильский «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.
Перед стартом поединка футболисты обеих команд почтили память форварда сборной Португалии Диогу Жоты, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.
Игроки саудовского клуба Жоау Канселу и Рубен Невеш не смогли сдержать слез во время минуты молчания. Они выступали вместе с Жотой в национальной сборной, а Невеш пересекался с погибшим футболистом в английском «Вулверхэмптоне».
Жота планировал прибыть в Ливерпуль для участия в тренировочных сборах накануне старта нового сезона. Португалец ехал на машине со своим братом в порт, когда лопнуло колесо их машины. Оба погибли на месте.
ВИДЕО. Эмоции и слезы футболистов во время минуты молчания о гибели Жоты
Joao Cancelo and Ruben Neves were in tears during the minute of silence held for Diogo Jota and his brother, Andre Silva. 🇵🇹💔— Krrish (@KrrishFT) July 4, 2025
This is absolutely heartbreaking. 💔 pic.twitter.com/yVPtCcSE3h
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