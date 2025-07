Игроки не смогли сдержать слез во время минуты молчания из-за гибели Жоты

4 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором встретились бразильский «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Перед стартом поединка футболисты обеих команд почтили память форварда сборной Португалии Диогу Жоты, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Игроки саудовского клуба Жоау Канселу и Рубен Невеш не смогли сдержать слез во время минуты молчания. Они выступали вместе с Жотой в национальной сборной, а Невеш пересекался с погибшим футболистом в английском «Вулверхэмптоне».

Жота планировал прибыть в Ливерпуль для участия в тренировочных сборах накануне старта нового сезона. Португалец ехал на машине со своим братом в порт, когда лопнуло колесо их машины. Оба погибли на месте.

ВИДЕО. Эмоции и слезы футболистов во время минуты молчания о гибели Жоты

