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  4. Траурные повязки. На Уимблдоне-2025 отменят белый дресс-код в память о Жоте
Уимблдон
04 июля 2025, 05:48 |
675
1

Траурные повязки. На Уимблдоне-2025 отменят белый дресс-код в память о Жоте

Франсишку Кабрал и Жоау Фонсека уже сообщили, что наденут повязки в следующем раунде

04 июля 2025, 05:48 |
675
1
Траурные повязки. На Уимблдоне-2025 отменят белый дресс-код в память о Жоте
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июля португальский футболист Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором находился 28-летний игрок «Ливерпуля» и его 26-летний брат, слетел с дороги и загорелся.

Организаторы Уимблдонского турнира сообщили, что теннисистам будет разрешено почтить память Жоты, выйдя на корт в черных траурных повязках. Теннисисты смогут нарушить дресс-код – на травяном мейджоре традиционно игроки выступают исключительно в белой форме.

Португальский теннисист Франсишку Кабрал, который специализируется на парном разряде, и бразилец Жоау Фонсека уже сообщили, что наденут повязки в своих матчах следующего раунда Уимблдона.

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Уимблдон-2025 Жоау Фонсека Диогу Жота
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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India Life
Бред, чем он лучше обычных людей которые погибают ежедневно.
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