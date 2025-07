Траурные повязки. На Уимблдоне-2025 отменят белый дресс-код в память о Жоте

3 июля португальский футболист Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором находился 28-летний игрок «Ливерпуля» и его 26-летний брат, слетел с дороги и загорелся.

Организаторы Уимблдонского турнира сообщили, что теннисистам будет разрешено почтить память Жоты, выйдя на корт в черных траурных повязках. Теннисисты смогут нарушить дресс-код – на травяном мейджоре традиционно игроки выступают исключительно в белой форме.

Португальский теннисист Франсишку Кабрал, который специализируется на парном разряде, и бразилец Жоау Фонсека уже сообщили, что наденут повязки в своих матчах следующего раунда Уимблдона.

