Траурные повязки. На Уимблдоне-2025 отменят белый дресс-код в память о Жоте
Франсишку Кабрал и Жоау Фонсека уже сообщили, что наденут повязки в следующем раунде
3 июля португальский футболист Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором находился 28-летний игрок «Ливерпуля» и его 26-летний брат, слетел с дороги и загорелся.
Организаторы Уимблдонского турнира сообщили, что теннисистам будет разрешено почтить память Жоты, выйдя на корт в черных траурных повязках. Теннисисты смогут нарушить дресс-код – на травяном мейджоре традиционно игроки выступают исключительно в белой форме.
Португальский теннисист Франсишку Кабрал, который специализируется на парном разряде, и бразилец Жоау Фонсека уже сообщили, что наденут повязки в своих матчах следующего раунда Уимблдона.
#Wimbledon organisers have said players will be allowed to pay tribute to Diogo Jota with black armbands on court— Telegraph Football (@TeleFootball) July 3, 2025
Portuguese tennis player Francisco Cabral said he planned to do so in the next round https://t.co/1A5MGv56zG
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дмитрий Топалов покинет клуб
Диогу Жота ехал на машине вместе со своим братом