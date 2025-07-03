Футболист Ливерпуля Диогу Жота трагически погиб в автокатастрофе в Испании вместе со своим младшим братом Андре 3 июля 2025 года.

Автомобиль Lamborghini потерял управление, съехал с трассы A‑52 возле Паласиос-де-Санабрия и загорелся, полиция предполагает взрыв колеса.

28-летний Диогу Жота незадолго до этого рокового события женился, он был отцом трех детей.

В видео показаны незабываемые моменты Диогу Жоты за «Ливерпуль» – от дебюта в 2020 году до последнего гола в 2025 году.

За пять лет Диогу Жота забил за Ливерпуль 65 мячей в 182 матчах, помог красным завоевать титулы чемпиона Англии, победителя Кубка Англии, Кубка лиги и Суперкубка Англии.

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ВИДЕО. You'll never walk alone. Как Диогу Жота играл и забивал за Ливерпуль