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  4. ВИДЕО. Француз Корентен Муте исполняет зрелищные дроп-шоты и трюковые удары
Уимблдон
02 июля 2025, 14:44 | Обновлено 02 июля 2025, 14:46
340
0

ВИДЕО. Француз Корентен Муте исполняет зрелищные дроп-шоты и трюковые удары

Видео с его укороченными резаными ударами стало популярным

02 июля 2025, 14:44 | Обновлено 02 июля 2025, 14:46
340
0
ВИДЕО. Француз Корентен Муте исполняет зрелищные дроп-шоты и трюковые удары
Getty Images/Global Images Ukraine. Корентен Муте

Французский теннисист Корентен Муте (ATP 69) в первом раунде британского мейджора переиграл в трехсетовом поединке аргентинца Франсиско Комесаньи (ATP 65) – 6:4, 6:4, 6:2.

В третьей партии на своей подаче, ведя в счете 3:2, француз вдруг начал исполнять зрелищные дроп-шоты, которые с восторгом восприняла лондонская публика.

Видео с его укороченными резаными ударами уже стало популярным в интернете среди любителей тенниса, а многие комментаторы называют его «новым Дастином Брауном», который тоже применял на Уимблдоне нестандартную манеру игры с трюковыми приемами.

ВИДЕО. Корентен Муте тонко выигрывает очко у Франсиско Комесаньи

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Уимблдон-2025 Корентен Муте Франсиско Комесанья видео
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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