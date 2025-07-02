ВИДЕО. Француз Корентен Муте исполняет зрелищные дроп-шоты и трюковые удары
Видео с его укороченными резаными ударами стало популярным
Французский теннисист Корентен Муте (ATP 69) в первом раунде британского мейджора переиграл в трехсетовом поединке аргентинца Франсиско Комесаньи (ATP 65) – 6:4, 6:4, 6:2.
В третьей партии на своей подаче, ведя в счете 3:2, француз вдруг начал исполнять зрелищные дроп-шоты, которые с восторгом восприняла лондонская публика.
Видео с его укороченными резаными ударами уже стало популярным в интернете среди любителей тенниса, а многие комментаторы называют его «новым Дастином Брауном», который тоже применял на Уимблдоне нестандартную манеру игры с трюковыми приемами.
ВИДЕО. Корентен Муте тонко выигрывает очко у Франсиско Комесаньи
The one and only Corentin Moutet 🤯🪄#Wimbledon pic.twitter.com/B7R9E2dRYq— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2025
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