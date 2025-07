ВИДЕО. Француз Корентен Муте исполняет зрелищные дроп-шоты и трюковые удары

Французский теннисист Корентен Муте (ATP 69) в первом раунде британского мейджора переиграл в трехсетовом поединке аргентинца Франсиско Комесаньи (ATP 65) – 6:4, 6:4, 6:2.

В третьей партии на своей подаче, ведя в счете 3:2, француз вдруг начал исполнять зрелищные дроп-шоты, которые с восторгом восприняла лондонская публика.

Видео с его укороченными резаными ударами уже стало популярным в интернете среди любителей тенниса, а многие комментаторы называют его «новым Дастином Брауном», который тоже применял на Уимблдоне нестандартную манеру игры с трюковыми приемами.

ВИДЕО. Корентен Муте тонко выигрывает очко у Франсиско Комесаньи

The one and only Corentin Moutet 🤯🪄#Wimbledon pic.twitter.com/B7R9E2dRYq