Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Флуминенсе. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 22:49 | Обновлено 30 июня 2025, 22:56
303
0

Интер – Флуминенсе. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала клубного чемпионата мира

30 июня 2025, 22:49 | Обновлено 30 июня 2025, 22:56
303
0
Интер – Флуминенсе. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня в 22:00 проходит поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Итальянский «Интер» и бразильский «Флуминенсе» играют на Банк оф Америка Стэдиум в городе Шарлотт.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где сыграет против лучшей команды в поединке между Манчестер Сити и Аль-Хиляль.

Интер пропустил уже на 3-й минуте. Херман Кано вывел Флуминенсе вперед (1:0).

ГОЛ! 0:1. Херман Кано, 3 мин

По теме:
ФОТО. Финалист ЛЧ проводит матч 1/8 финала КЧМ на полупустом стадионе
ВИДЕО. Интер пропустил уже на 3-й минуте. Херман Кано вывел Флу вперед
Интер и Флуминенсе определили стартовые составы на матч 1/8 финала КЧМ
Флуминенсе Интер Милан клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Херман Кано
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МЮ давал за форварда 62 миллиона и получил отказ. Игрок хочет уйти
Футбол | 30 июня 2025, 20:54 0
МЮ давал за форварда 62 миллиона и получил отказ. Игрок хочет уйти
МЮ давал за форварда 62 миллиона и получил отказ. Игрок хочет уйти

Брентфорд не торопится отдавать Мбемо

Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Футбол | 30 июня 2025, 07:44 4
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги

На украинца претендует «Милан»

Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Футбол | 30.06.2025, 08:19
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Девятая ракетка мира Медведев не сдержал рвоту, а потом вылетел с Уимблдона
Теннис | 30.06.2025, 16:29
Девятая ракетка мира Медведев не сдержал рвоту, а потом вылетел с Уимблдона
Девятая ракетка мира Медведев не сдержал рвоту, а потом вылетел с Уимблдона
Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Волейбол | 29.06.2025, 22:12
Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
30.06.2025, 02:13 1
Бокс
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
29.06.2025, 00:38 3
Футбол
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
29.06.2025, 05:12 13
Футбол
Украина поднялась в рейтинге FIVB после выхода в финал ЗЕ. Где теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после выхода в финал ЗЕ. Где теперь?
28.06.2025, 22:50 1
Волейбол
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
30.06.2025, 06:23 1
Футбол
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
29.06.2025, 08:48 1
Футбол
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
28.06.2025, 21:30 21
Волейбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
29.06.2025, 08:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем