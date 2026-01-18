МАРКЕВИЧ: «Не знаю, можно ли их назвать футболистами, это непонятно кто»
Мирон Богданович высказался о «Карпатах»
Бывший тренер «Карпат» Мирон Маркевич высказался о кадровой ситуации во львовском клубе.
– А могут ли Карпаты добавить с этим составом, или нужно усиление?
– Из «Руха» взяли пять игроков. Это уже усиление. Посмотрим, как оно будет. Нужно время, чтобы что-то понять, добавит ли команда под Фернандесом. Также из «Карпат» отправили многих футболистов, правда, я даже не знаю, можно ли их назвать футболистами.
– Из тех игроков, кого приводил Корниенко, вопросов нет только к Бруниньо?
– Испанец Альварес неплохой, а остальных просто привезли, непонятно кого. Хорошо, что сейчас опомнились и начали чистку.
