  4. МАРКЕВИЧ: «Команду довели до такого. Теперь нужно исправлять ситуацию»
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 08:49 |
Мирон оценил перспективы львовских Карпат в нынешнем сезоне УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы львовских Карпат в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги после смены главного тренера. Специалист заявил, что «львам» рано думать о топ-5 УПЛ.

– За топ-5 можно побороться?

– В этом сезоне нет, об этом стоит забыть. Сейчас нужно думать, чтобы не упасть ниже. Команду довели до такого состояния, и теперь нужно исправлять ситуацию. А на следующий год уже можно ставить задачу попадания в зону еврокубков, другой и быть не может. Все возможности у Карпат для этого есть, – сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Мирон Маркевич Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
