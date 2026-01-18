Ла Лига выступила с официальным заявлением о Ванате. Хватило одного слова
Пресс-служба турнира в восторге от игры украинского нападающего
Украинский нападающий Владислав Ванат оформил дубль в матче очередного тура Ла Лиги, в котором «Жирона» со счетом 2:0 одолела «Эспаньол».
Выступление Ваната было положительно оценено пресс-службой чемпионата Испании по футболу.
«ГОЛЕАДОР. 🌟», – отреагировала пресс-служба Ла Лиги.
В этом сезоне Владислав Ванат провел за «Жирону» 17 поединков в испанской Примере и забил семь голов. Владислав отмечается уже третий матч подряд.
GOLEADOR. 🌟@GironaFC | #LALIGAEASPORTS | #EspanyolGirona pic.twitter.com/IOeXmkHtPM— LALIGA (@LaLiga) January 16, 2026
