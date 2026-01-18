Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 января 2026, 08:33 |
1

Ла Лига выступила с официальным заявлением о Ванате. Хватило одного слова

Пресс-служба турнира в восторге от игры украинского нападающего

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский нападающий Владислав Ванат оформил дубль в матче очередного тура Ла Лиги, в котором «Жирона» со счетом 2:0 одолела «Эспаньол».

Выступление Ваната было положительно оценено пресс-службой чемпионата Испании по футболу.

«ГОЛЕАДОР. 🌟», – отреагировала пресс-служба Ла Лиги.

В этом сезоне Владислав Ванат провел за «Жирону» 17 поединков в испанской Примере и забил семь голов. Владислав отмечается уже третий матч подряд.

Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат Эспаньол - Жирона
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 1
Gargantua
