Интер Милан

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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 13:35 |
103
0

Интер – Флуминенсе. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 30 июня и начнется в 22:00 по Киеву

30 июня 2025, 13:35 |
103
0
Интер – Флуминенсе. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

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30 июня, на клубном чемпионате мира состоится всего одна встреча в 1/8 финала, в которой сойдутся Интер и Флуминенсе. Начало матча запланировано на 23:00 по киевскому времени.

Интер

Итальянский клуб приехал на турнир в ранге финалиста последней европейской Лиги чемпионов, где они разгромно уступили ПСЖ. После окончания сезона, команду покинул главный тренер Симоне Индзаги, причем это тот случай, когда больше страдает клуб, чем специалист. Теперь коллектив возглавил Кристиан Киву, при нем команда выглядит не лучшим образом.

В первом матче Интер владел преимуществом против мексиканского Монтеррей, но выиграть так и не удалось – 1:1. Тяжелой стала и вторая битва против японской Урава, когда миланцы пропустили быстрый мяч, после чего занимались тем, что пытались отыграться, в итоге, победу вырвали только в компенсированное время – 2:1. Решающим стал третий матч против Риверп Плейт, там Интер хоть и выиграл 2:0, хотя оба мяча забили, играя в большинстве.

Флуминенсе

Бразильский клуб прошел групповой раунд без поражений, набрав пять очков, но финишировал на втором месте в квартете. В первом матче Флуминенсе играл лучше Боруссии Дортмунд, но конвертировать преимущество в забитые мячи не удалось – 0:0. Далее была зрелищная и волевая победа над Ульсан, со счетом 4:2.

В последнем туре Флуминенсе вел заочную борьбу за первое место с Боруссией, но не смог обыграть Мамелоди Сандауз – 0:0, из-за чего пропустил на первую строчку немецкий клуб.

Команда в хорошей форме, умеет играть, в зависимости от обстоятельств. Думаю, бразильский коллектив имеет неплохие шансы пройти европейский гранд.

Прогноз

Команды ранее между собой никогда не играли, все из-за того, что они имели невысокие шансы встреться, так как выступают на разных континентах. Интер котируется фаворитом, что выглядит довольно шаблонно, так как итальянский клуб не впечатляет.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Интера – 1,71, ничья – 3,63, победа Флуминенсе – 5,18. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, шансы Флуминенсе на успех не хуже, чем у соперника. Ожидаю сложного, но не самого результативного матча. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов за 1,68.

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
30 июня 2025 -
22:00
Флуминенсе
Тотал меньше 2.5 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Интер Милан Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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