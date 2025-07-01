Эркулес добил европейского Голиафа. Флуминенсе выбил Интер из КЧМ-2025

Напряженным представляется уже первый этап раунда плей-офф Клубного чемпионата мира-2025, потому что мы уже успели стать свидетелями нескольких овертаймов. Но с сенсациями два дня до этого было как-то тяжеловато – стоило европейской команде появиться в паре коллективов, которые встречаются между собой, так в итоге она и выходила в следующий раунд. Фанаты миланского «Интера» в дуэли против бразильского «Флуминенсе» надеялись на то, что эта тенденция продолжится и в дальнейшем.

Но коллектив Кристиана Киву собственноручно усложнил себе задачу, когда уже на третьей минуте пропустил подачу от Ариса с правого фланга в воротарскую, где Кано головой пробил между ног Зоммеру с кричаще близкого расстояния. Главная беда для «нерадзурри» при этом заключалась даже не в самом факте этого пропущенного мяча, а в том, что бразильские команды на этом турнире уже продемонстрировали, что бывает, когда они отмечаются первыми.



x.com/Inter

«Флуминенсе» явно не без проблем, но начал сушить игру в свою пользу. И атаки команды Киву при этом были довольно примитивными – подачи с флангов или стандарты, которым не хватало ни остроты, ни количества для того, чтобы хоть как-то заставить соперников нервничать. При этом «красно-зеленые» еще и оставляли за собой пространство для контратак, одну из которых даже реализовали, но точный удар Игнасио головой был отменен из-за офсайда.

Вывод после первого тайма прост – «Интер» его провалил. Поэтому уже в начале второй половины игры Киву начал делать замены, и это хоть немного добавило свежести его подопечным в атаке. Но для тех, кто смотрел еще первый матч «змей» против мексиканского «Монтеррея» на этом турнире, сенсационным дальнейшее развитие событий не стало.



x.com/Inter

Миланский клуб где-то в середине второго тайма начал реально поджимать оппонентов в их штрафной площадке и с помощью огромного количества передач с флангов создал кучу голевых моментов. Один только Лаутаро Маринес мог отличиться, по меньшей мере, трижды в эпизодах, которые партнеры ему создали за считанные минуты. Но мяч просто не лез в ворота. Как и было против «Монтеррея», кто не видел.

Получается, что «Флуминенсе» все-таки отскочил в этой игре? Если считать чисто по количеству опасности в владениях Фабио, то так оно и было. Но не за «Интером» было последнее слово в этой игре, а за его соперниками, которые терпели-терпели, да и побежали себе в атаку на последних минутах, когда в их собственной штрафной к этому уже стало действительно жарко. И Эркулес все-таки удвоил преимущество бразильской команды, которая теперь сыграет в четвертьфинале против победителя пары «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль».

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

«Интер» – «Флуминенсе» - 0:2

Голы: Кано, 3, Эркулес, 90+3

Предупреждения: Асллани, 8, Бастони, 38 – Кано, 16, Фрейтес, 26, Рене, 35, Тиаго Сантос, 85

«Интер»: Зоммер – Бастони (Аугусто, 71), Де Врей, Дармиан – Димарко, Мхитарян (Карбони, 53), Асллани (Сучич, 53), Барелла, Думфрис (Энрике, 53) – Тюрам (С. Эспозито, 66), Л. Мартинес.

«Флуминенсе»: Фабио – Фрейтес, Силва, Игнасио – Рене, Мартинелли (Эркулес, 60), Берналь (Тиаго Сантос, 81), Нонато (Лима, 60), Шавьер – Кано (Эверальдо, 66), Ариас.

Арбитр: Иван Бартон (Сальвадор).

Стадион: «Bank of America Stadium» (Шарлотт, США).

Удары (в створ): 16 (4) – 11 (4)

Угловые: 5 – 2

Оффсайды: 3 – 3.

ИНТЕР - ФЛУМИНЕНСЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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