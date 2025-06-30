Интер Милан

В понедельник, 30-го июня, состоится поединок 1/8 финала Клубного чемпионата мира, в котором сразятся миланский «Интер» и бразильский «Флуминенсе». Матч пройдет в Шарлотте (США), на поле стадиона «Bank of America Stadium», начало в 22:00.

Миланский клуб – финалист Лиги чемпионов УЕФА образца этого сезона. Но главный мозг того «Интера», главный тренер Симоне Индзаги, теперь тренирует другую команду на этом турнире, «Аль-Хиляль», поэтому концептуально это уже совсем другие «нерадзурри». Однако свою группу E они все равно выиграли, тогда как теперь сыграют против одной из наиболее ярких команд этого чемпионата – «Флуминенсе». Впрочем, есть вероятность, что именно очную встречу обе команды могут и засушить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Флуминенсе», за которой можно следить в украинской версии сайта.