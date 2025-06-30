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Клубный чемпионат мира
Интер Милан
30.06.2025 22:00 - : -
Флуминенсе
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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 18:06 | Обновлено 30 июня 2025, 18:09
47
0

Интер – Флуминенсе. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Клубного чемпионата мира

30 июня 2025, 18:06 | Обновлено 30 июня 2025, 18:09
47
0
Интер – Флуминенсе. Текстовая трансляция матча
Колаж Sport.ua

В понедельник, 30-го июня, состоится поединок 1/8 финала Клубного чемпионата мира, в котором сразятся миланский «Интер» и бразильский «Флуминенсе». Матч пройдет в Шарлотте (США), на поле стадиона «Bank of America Stadium», начало в 22:00.

Миланский клуб – финалист Лиги чемпионов УЕФА образца этого сезона. Но главный мозг того «Интера», главный тренер Симоне Индзаги, теперь тренирует другую команду на этом турнире, «Аль-Хиляль», поэтому концептуально это уже совсем другие «нерадзурри». Однако свою группу E они все равно выиграли, тогда как теперь сыграют против одной из наиболее ярких команд этого чемпионата – «Флуминенсе». Впрочем, есть вероятность, что именно очную встречу обе команды могут и засушить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Флуминенсе», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
30 июня 2025 -
22:00
Флуминенсе
Тотал меньше 2.5 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Флуминенсе Интер Милан клубный чемпионат мира по футболу текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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