Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Эмоции Свитолиной после победы в первом круге Australian Open
Australian Open
18 января 2026, 09:41 | Обновлено 18 января 2026, 09:45
ВИДЕО. Эмоции Свитолиной после победы в первом круге Australian Open

Элина с позитивной ноты стартовала в новом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинка Элина Свитолина в спокойном стиле переиграла представительницу Испании Кристину Букшу и вышла во второй круг Australian Open-2026.

После игры Свитолина пообщалась с журналисткой, где рассказала об удачном начале сезона, тренировках с Гаэлем Монфисом и наслаждении австралийской жарой.

– Элина, искренние поздравления. Вот так начало сезона! Ты получила особый титул в Окленде, а теперь уже прошла ко второму кругу Australian Open. Мне очень интересно, что ты делала во время предсезонки, чтобы сейчас демонстрировать насколько классный теннис?

– Я тренировалась с мужем. На самом деле мы провели хорошее межсезонье и предсезонку – тоже. Всегда приятно начинать с побед. И, конечно, турнир в Окленде стал для нас очень особенным. Сейчас я просто очень счастлива, немного наслаждаюсь здешней жарой и с нетерпением жду следующих матчей, – лаконично сказала Элина.

ВИДЕО. Эмоции Свитолиной после победы в первом круге Australian Open

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
