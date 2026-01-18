Украинка Элина Свитолина в спокойном стиле переиграла представительницу Испании Кристину Букшу и вышла во второй круг Australian Open-2026.

После игры Свитолина пообщалась с журналисткой, где рассказала об удачном начале сезона, тренировках с Гаэлем Монфисом и наслаждении австралийской жарой.

– Элина, искренние поздравления. Вот так начало сезона! Ты получила особый титул в Окленде, а теперь уже прошла ко второму кругу Australian Open. Мне очень интересно, что ты делала во время предсезонки, чтобы сейчас демонстрировать насколько классный теннис?

– Я тренировалась с мужем. На самом деле мы провели хорошее межсезонье и предсезонку – тоже. Всегда приятно начинать с побед. И, конечно, турнир в Окленде стал для нас очень особенным. Сейчас я просто очень счастлива, немного наслаждаюсь здешней жарой и с нетерпением жду следующих матчей, – лаконично сказала Элина.

ВИДЕО. Эмоции Свитолиной после победы в первом круге Australian Open