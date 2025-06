Сборная Нидерландов собрала полную коллекцию трофеев чемпионатов Европы

В финале чемпионата Европы U-19 сборная Нидерландов обыграла сверстников из Испании со счётом 1:0.

Эта победа стала первой для сборной Нидерландов в этой возрастной категории на чемпионатах Европы.

Благодаря этому триумфу сборная Нидерландов теперь имеет в своём активе победы во всех возрастных группах на европейских первенствах.

Статистика побед сборной Нидерландов на чемпионатах Европы:

Кис Смит стал первым игроком из Нидерландов, признанным лучшим футболистом турнира.

Предыдущие победители:

Os 🇳🇱 Países Baixos sagraram-se campeões europeus Sub 19 pela 1.ª vez ⚠ A seleção 🇳🇱 já se sagrou campeã europeia de Sub 17 (2011, 2012, 2018 e 2019), Sub 19 (2025), Sub 21 (2006 e 2007) e A (1988) pic.twitter.com/6fwZiQ7ULm

Kees Smit is the first Dutchman to win the Player of the Tournament award at a men's #U19EURO, joining an eclectic list of winners dominated by Spaniards. pic.twitter.com/lCUJ7jhgEU