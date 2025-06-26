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Евро U19
Испания U19
26.06.2025 21:00 – FT 0 : 1
Нидерланды U19
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26 июня 2025, 23:34 | Обновлено 26 июня 2025, 23:37
243
0

Испания U19 – Нидерланды U19 – 0:1. Курьезный автогол в финале. Видео гола

Смотрите видеообзор финала чемпионата Европы 2025 среди игроков до 19 лет

26 июня 2025, 23:34 | Обновлено 26 июня 2025, 23:37
243
0
Испания U19 – Нидерланды U19 – 0:1. Курьезный автогол в финале. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

Юношеская сборная Нидерландов U-19 стала победителем чемпионата Европы 2025 среди игроков до 19 лет.

В финальном матче, который состоялся 26 июня на стадионе Rapid-Giulesti в Бухаресте, Нидерланды обыграли Испанию с минимальным счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный и решающий мяч в матче был забит на 63-й минуте.

Автоголом отметился испанский вратарь Рауль Хименес, срезавший мяч в собственные ворота.

Это первый титул сборной Нидерландов U-19 на чемпионатах Европы.

Евро-2025 U-19. Финал

26 июня 2025. Бухарест (Румыния)

Испания U-19 – Нидерланды U-19 – 0:1

Гол: Рауль Хименес, 63 (автогол)

Видео гола и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Автогол забил Raul Jimenez (Испания U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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