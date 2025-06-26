Испания U19 – Нидерланды U19 – 0:1. Курьезный автогол в финале. Видео гола
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Юношеская сборная Нидерландов U-19 стала победителем чемпионата Европы 2025 среди игроков до 19 лет.
В финальном матче, который состоялся 26 июня на стадионе Rapid-Giulesti в Бухаресте, Нидерланды обыграли Испанию с минимальным счетом 1:0.
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Единственный и решающий мяч в матче был забит на 63-й минуте.
Автоголом отметился испанский вратарь Рауль Хименес, срезавший мяч в собственные ворота.
Это первый титул сборной Нидерландов U-19 на чемпионатах Европы.
Евро-2025 U-19. Финал
26 июня 2025. Бухарест (Румыния)
Испания U-19 – Нидерланды U-19 – 0:1
Гол: Рауль Хименес, 63 (автогол)
Видео гола и обзор матча
События матча
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