Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Рауль Хименес отправил мяч в свои ворота в 63-й минуте финала
Юношеская сборная Нидерландов U-19 стала победителем чемпионата Европы 2025 среди игроков до 19 лет.
В финальном матче, который состоялся 26 июня на стадионе Rapid-Giulesti в Бухаресте, Нидерланды обыграли Испанию с минимальным счетом 1:0.
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Единственный и решающий мяч в матче был забит на 63-й минуте, автоголом отметился испанский вратарь Рауль Хименес, срезавший мяч в собственные ворота.
Это первый титул сборной Нидерландов U-19 на чемпионатах Европы. По количеству трофеев лидируют: Испания (12), Англия (11), Франция (8), Португалия и Италия (по 4). В 2009 году чемпионат Европы U-19 выиграла сборная Украины.
Евро-2025 U-19. Финал
26 июня 2025. Бухарест (Румыния)
Испания U-19 – Нидерланды U-19 – 0:1
Гол: Рауль Хименес, 63 (автогол)
Сітка плей-оф
Победители последних Евро U-19
Видео голов и обзор матча
Инфографика
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