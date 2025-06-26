Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Евро U19
Испания U19
26.06.2025 21:00 – FT 0 : 1
Нидерланды U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
26 июня 2025, 22:59 | Обновлено 26 июня 2025, 23:33
650
1

Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19

Рауль Хименес отправил мяч в свои ворота в 63-й минуте финала

26 июня 2025, 22:59 | Обновлено 26 июня 2025, 23:33
650
1
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

Юношеская сборная Нидерландов U-19 стала победителем чемпионата Европы 2025 среди игроков до 19 лет.

В финальном матче, который состоялся 26 июня на стадионе Rapid-Giulesti в Бухаресте, Нидерланды обыграли Испанию с минимальным счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный и решающий мяч в матче был забит на 63-й минуте, автоголом отметился испанский вратарь Рауль Хименес, срезавший мяч в собственные ворота.

Это первый титул сборной Нидерландов U-19 на чемпионатах Европы. По количеству трофеев лидируют: Испания (12), Англия (11), Франция (8), Португалия и Италия (по 4). В 2009 году чемпионат Европы U-19 выиграла сборная Украины.

Евро-2025 U-19. Финал

26 июня 2025. Бухарест (Румыния)

Испания U-19 – Нидерланды U-19 – 0:1

Гол: Рауль Хименес, 63 (автогол)

Сітка плей-оф

Победители последних Евро U-19

Видео голов и обзор матча

Инфографика

По теме:
Ювентус – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Автогол года: игрок Ювентуса поразил свои ворота в матче с Ман Сити
Испания U-19 – Нидерланды U-19. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Испании по футболу U-19 сборная Нидерландов по футболу U-19 Испания - Нидерланды Рауль Хименес автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Футбол | 26 июня 2025, 12:36 20
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре

Нашим футболистам не стоит забывать, как умеет раздувать из мухи слона турецкая пресса…

Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
Футбол | 26 июня 2025, 14:28 2
Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги

Легендарный нападающий может перейти в «Аль-Хиляль»

ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
Футбол | 26.06.2025, 07:37
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»
Футбол | 26.06.2025, 20:22
Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»
Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»
Месси – лидер, что у украинцев? Известны зарплаты игроков из MLS
Футбол | 26.06.2025, 21:30
Месси – лидер, что у украинцев? Известны зарплаты игроков из MLS
Месси – лидер, что у украинцев? Известны зарплаты игроков из MLS
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
По людськи шкода хлопця, який став автором автоголу
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
25.06.2025, 20:55 4
Бокс
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
25.06.2025, 07:47 19
Футбол
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
25.06.2025, 01:24
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
25.06.2025, 22:36
Футбол
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
25.06.2025, 00:03 12
Футбол
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25.06.2025, 15:15 72
Теннис
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
25.06.2025, 04:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем