Испания U19

Испания U-19 – Нидерланды U-19. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 26 июня в 21:00 финальный матч чемпионата Европы U-19
В Румынии заканчиваетcя финальный турнир Евро-2025 U-19.
26 июня в 21:00 по Киеву будет сыгран полуфинальный матч Испания U-19 – Нидерланды U-19
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды определят полуфиналиста на стадионе Rapid-Giulesti в Бухаресте, столице Румынии.
Ранее в полуфиналах Испания выиграла матч-триллер у Германии (6:5 д.в.), а Нидерланды нанесли поражение Румынии (3:1).
Сетка плей-офф Евро-2025 U-19
Испания U-19 – Нидерланды U-19. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
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