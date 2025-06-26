Испания U19

В Румынии заканчиваетcя финальный турнир Евро-2025 U-19.

26 июня в 21:00 по Киеву будет сыгран полуфинальный матч Испания U-19 – Нидерланды U-19

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Команды определят полуфиналиста на стадионе Rapid-Giulesti в Бухаресте, столице Румынии.

Ранее в полуфиналах Испания выиграла матч-триллер у Германии (6:5 д.в.), а Нидерланды нанесли поражение Румынии (3:1).

Сетка плей-офф Евро-2025 U-19

Испания U-19 – Нидерланды U-19. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE