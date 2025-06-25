Клубный чемпионат мира25 июня 2025, 22:05 | Обновлено 25 июня 2025, 22:19
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Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча КЧМ-2025
25 июня 2025, 22:05 | Обновлено 25 июня 2025, 22:19
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В среду, 25 июня, проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира между коллективами «Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе».
Местом проведения поединка стала арена «Hard Rock Stadium» в Майами.
Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед игрой «Флуминенсе» возглавляет группу F (4 пункта), а «Мамелоди Сандаунз» занимает третью позицию (3 балла).
КЧС-2025. Группа F, 3-й тур, 25 июня.
Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе – 0:0 (обновляется)
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