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  4. Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 22:05 | Обновлено 25 июня 2025, 22:19
69
0

Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча КЧМ-2025

25 июня 2025, 22:05 | Обновлено 25 июня 2025, 22:19
69
0
Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Флуминенсе

В среду, 25 июня, проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира между коллективами «Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе».

Местом проведения поединка стала арена «Hard Rock Stadium» в Майами.

Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед игрой «Флуминенсе» возглавляет группу F (4 пункта), а «Мамелоди Сандаунз» занимает третью позицию (3 балла).

КЧС-2025. Группа F, 3-й тур, 25 июня.

Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе – 0:0 (обновляется)

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Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу Мамелоди Сандаунз видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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