  4. Костюк выбрал основного форварда для Динамо на вторую часть сезона
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 07:25
Роль основного голеадора на себя возьмет Матвей Пономаренко

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк продолжает делать ставку на молодежь.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, основным нападающим киевской команды во второй части сезона станет Матвей Пономаренко, с которым Игорь Костюк хорошо знаком по работе в юношеской команде киевлян.

Вторым форвардом команды станет Владислав Герич. Гораздо меньше доверия будет пользоваться легионер-панамец Эдуардо Герреро.

На скандального легионера румынского нападающего Владислава Бленуце Игорь Костюк вообще не рассчитывает.

