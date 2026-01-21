Украина. Премьер лига21 января 2026, 07:25 |
Костюк выбрал основного форварда для Динамо на вторую часть сезона
Роль основного голеадора на себя возьмет Матвей Пономаренко
21 января 2026, 07:25
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк продолжает делать ставку на молодежь.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, основным нападающим киевской команды во второй части сезона станет Матвей Пономаренко, с которым Игорь Костюк хорошо знаком по работе в юношеской команде киевлян.
Вторым форвардом команды станет Владислав Герич. Гораздо меньше доверия будет пользоваться легионер-панамец Эдуардо Герреро.
На скандального легионера румынского нападающего Владислава Бленуце Игорь Костюк вообще не рассчитывает.
