Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 25 июня, пройдет матч третьего тура клубного чемпионата мира между коллективами «Мамелоди Сандауз» и «Флуминенсе».

Местом проведения поединка станет арена «Hard Rock Stadium» в Майами.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед игрой «Флуминенсе» возглавляет группу F (4 пункта), а «Мамелоди Сандауз» занимает третью позицию (3 балла).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Мамелоди Сандауз» – «Флуминенсе». Смотреть онлайн. LIVE трансляция