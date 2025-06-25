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Клубный чемпионат мира
Мамелоди Сандаунз
25.06.2025 22:00 - : -
Флуминенсе
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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 12:21 | Обновлено 25 июня 2025, 12:25
27
0

Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы F клубного чемпионата мира 2025

25 июня 2025, 12:21 | Обновлено 25 июня 2025, 12:25
27
0
Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 25 июня, пройдет матч третьего тура клубного чемпионата мира между коллективами «Мамелоди Сандауз» и «Флуминенсе».

Местом проведения поединка станет арена «Hard Rock Stadium» в Майами.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед игрой «Флуминенсе» возглавляет группу F (4 пункта), а «Мамелоди Сандауз» занимает третью позицию (3 балла).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Мамелоди Сандауз» – «Флуминенсе». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе
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клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн Флуминенсе Мамелоди Сандаунз
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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