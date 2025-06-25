25.06.2025 22:00 - : -
Клубный чемпионат мира25 июня 2025, 12:21 | Обновлено 25 июня 2025, 12:25
27
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Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы F клубного чемпионата мира 2025
25 июня 2025, 12:21 | Обновлено 25 июня 2025, 12:25
27
0
В среду, 25 июня, пройдет матч третьего тура клубного чемпионата мира между коллективами «Мамелоди Сандауз» и «Флуминенсе».
Местом проведения поединка станет арена «Hard Rock Stadium» в Майами.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Перед игрой «Флуминенсе» возглавляет группу F (4 пункта), а «Мамелоди Сандауз» занимает третью позицию (3 балла).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
«Мамелоди Сандауз» – «Флуминенсе». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мамелоди Сандаунз – ФлуминенсеСмотреть трансляцию
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