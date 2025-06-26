Забыли забить голы. Мамелоди и Флуминенсе сыграли вничью на КЧМ-2025

В среду, 25 июня, прошел матч третьего тура клубного чемпионата мира между коллективами «Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе».

Местом проведения поединка стала арена «Hard Rock Stadium» в Майами.

Матч завершился в сухую ничью – 0:0.

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«Флуминенсе» с 5 очками вышел в плей-офф турнира, группу F выиграла «Боруссия» Дортмунд с семью очками. «Мамелоди Сандаунз» занял третье место с 4 очками, замкнул квартет F «Ульсан», который очков не набрал.

КЧС-2025. Группа F, 3-й тур, 25 июня.

Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе – 0:0