Забыли забить голы. Мамелоди и Флуминенсе сыграли вничью на КЧМ-2025
Матч закончился со счетом 0:0
В среду, 25 июня, прошел матч третьего тура клубного чемпионата мира между коллективами «Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе».
Местом проведения поединка стала арена «Hard Rock Stadium» в Майами.
Матч завершился в сухую ничью – 0:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Флуминенсе» с 5 очками вышел в плей-офф турнира, группу F выиграла «Боруссия» Дортмунд с семью очками. «Мамелоди Сандаунз» занял третье место с 4 очками, замкнул квартет F «Ульсан», который очков не набрал.
КЧС-2025. Группа F, 3-й тур, 25 июня.
Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе – 0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в трех сетах проиграла Беатрис Хаддад Майе на пятисотнике в Бад-Хомбурге
Дерек отказался драться против Мозеса Итаумы