25 июня на «Хард Рок Стэдиум» пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Мамелоди Сандаунз» сыграет против «Флуминенсе». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Мамелоди Сандаунз»

Команда не так давно известна, как тот же «Орландо Пайретс». Но этот проект постепенно оттеснил исторических грандов на вторые роли, став все более регулярно «штамповать» титулы в родной ЮАР. И нынешний розыгрыш не стал в этом плане исключением: ото всех конкурентов оторвались на комфортную дистанцию. И мог нынешней весной прибавить к этому еще и титул в Лиге чемпионов Африки. Но, дойдя до финала, оказался немного слабее «Пирамидс»: упустили победу дома и проиграли минимально, 1-2, в Каире.

Так что в США подопечные Кардозу приехали не в лучшем настроении. В первом туре с «Ульсан ХД» они смогли забить единственный мяч, таким образом начав с победы. Потом против фаворита, «Боруссии» из Дортмунда, тоже пытались бороться на равных. Но, даже забив трижды, все равно уступили – со счетом 3-4. Так что для выхода в плей-офф нужно побеждать.

«Флуминенсе»

Клуб не может жаловаться на скромную поддержку своих болельщиков – при том, что основные соперники, нужно признать, успешнее в целом и чаще берут трофеи. Заткнуть всех за пояс сумел Фернандо Динис в 2023-м году, выиграв Копу Либертадорес. Но потом он был уволен, что не удивительно: прошлый сезон Серии А принес уже только 13-е место. Сейчас, с одной стороны, футболисты выиграли свою группу в Копе Судамерикана. С другой, поход в чемпионате штата закончился вылетом от старого врага, «Фламенго». Да и в Серии А сначала много теряли очков, правда, прибавив к лету.

В рамках клубного чемпионата бразильцы начинали с немцами – и там не забили обе стороны. Потом против представителя Южной Кореи, наоборот, шел обмен мячами. Но там фаворит все же добился результата, оформив 4-2.

Статистика личных встреч

Стороны проведут первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в бразильцев, но у них интересный соперник, что попытается снова проявить себя. Ставим на «тотал больше 2,5 голов» (коэффициент – 1,91).