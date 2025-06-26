25.06.2025 22:00 – FT 0 : 0
Клубный чемпионат мира26 июня 2025, 00:41 | Обновлено 26 июня 2025, 00:43
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Мамелоди – Флуминенсе – 0:0. Бразильцы – в плей-офф КЧМ-2025. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча КЧМ-2025
26 июня 2025, 00:41 | Обновлено 26 июня 2025, 00:43
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В среду, 25 июня, прошел матч третьего тура клубного чемпионата мира между коллективами «Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе».
Местом проведения поединка стала арена «Hard Rock Stadium» в Майами.
Матч завершился в сухую ничью – 0:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Флуминенсе» с 5 очками вышел в плей-офф со второго места. «Мамелоди Сандаунз» вылетел из турнира, заняв третью строчку.
КЧС-2025. Группа F, 3-й тур, 25 июня.
Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе – 0:0
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