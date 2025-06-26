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Клубный чемпионат мира
Мамелоди Сандаунз
25.06.2025 22:00 – FT 0 : 0
Флуминенсе
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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 00:41 | Обновлено 26 июня 2025, 00:43
153
0

Мамелоди – Флуминенсе – 0:0. Бразильцы – в плей-офф КЧМ-2025. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча КЧМ-2025

26 июня 2025, 00:41 | Обновлено 26 июня 2025, 00:43
153
0
Мамелоди – Флуминенсе – 0:0. Бразильцы – в плей-офф КЧМ-2025. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мамелоді Сандаунз – Флуминенсе

В среду, 25 июня, прошел матч третьего тура клубного чемпионата мира между коллективами «Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе».

Местом проведения поединка стала арена «Hard Rock Stadium» в Майами.

Матч завершился в сухую ничью – 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Флуминенсе» с 5 очками вышел в плей-офф со второго места. «Мамелоди Сандаунз» вылетел из турнира, заняв третью строчку.

КЧС-2025. Группа F, 3-й тур, 25 июня.

Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе – 0:0

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Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу Мамелоди Сандаунз видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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