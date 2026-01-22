Рекорд Алана Ширера в ЛЧ повторен. Игрок Ньюкасла забил 6 голов в сезоне

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
22 января 2026, 01:21 |
Вспомним рекордсменов «сорок» и клубы, в ворота которых они забивали

Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок Ньюкасла Энтони Гордон повторил достижение Алана Ширера по количеству голов за клуб в одном сезоне Лиги чемпионов.

Произошло это в 7-м туре этапа лиги сезона 2025/26, в котором «сороки» дома победили ПСВ со счетом 3:0.

Одним из голов за Ньюкасл отличился именно Гордон. Этот гол стал для англичанина 6-м в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Голы Энтони Гордона в Лиге чемпионов сезона 2025/26 (6)

  • ПСВ
  • Байер
  • Бенфика
  • Юнион Сен-Жилуаз (2)
  • Барселона

Долгое время рекорд Ньюкасла единолично принадлежал Алану Ширеру, забившему 6 голов в ЛЧ в сезоне 2002/03.

Голы Алана Ширера в Лиге чемпионов сезона 2002/03 (6)

  • Интер (2)
  • Байер (3)
  • Динамо Киев

А если принимать во внимание голы и ассисты, то Гордон уже превзошел достижение Ширера.

Игроки Ньюкасл Юнайтед с самым большим количеством результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов

  • 8 – Энтони Гордон (2025/26)
  • 7 – Алан Ширер (2002/03)
Спаллетти признался, чего больше всего боялся в матче с Бенфикой
Флик признался, что его больше всего волнует после матча со Славией
Левандовски превзошел достижение Роналду, впереди только Месси
Лига чемпионов Ньюкасл ПСВ Энтони Гордон статистика Алан Ширер
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
