Рекорд Алана Ширера в ЛЧ повторен. Игрок Ньюкасла забил 6 голов в сезоне

Игрок Ньюкасла Энтони Гордон повторил достижение Алана Ширера по количеству голов за клуб в одном сезоне Лиги чемпионов.

Произошло это в 7-м туре этапа лиги сезона 2025/26, в котором «сороки» дома победили ПСВ со счетом 3:0.

Одним из голов за Ньюкасл отличился именно Гордон. Этот гол стал для англичанина 6-м в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Голы Энтони Гордона в Лиге чемпионов сезона 2025/26 (6)

ПСВ

Байер

Бенфика

Юнион Сен-Жилуаз (2)

Барселона

Долгое время рекорд Ньюкасла единолично принадлежал Алану Ширеру, забившему 6 голов в ЛЧ в сезоне 2002/03.

Голы Алана Ширера в Лиге чемпионов сезона 2002/03 (6)

Интер (2)

Байер (3)

Динамо Киев

А если принимать во внимание голы и ассисты, то Гордон уже превзошел достижение Ширера.

Игроки Ньюкасл Юнайтед с самым большим количеством результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов

8 – Энтони Гордон (2025/26)

7 – Алан Ширер (2002/03)

6 - Anthony Gordon has scored six goals in the UEFA Champions League this season; the joint-most by a Newcastle player in a single edition, equalling Alan Shearer's six in 2002-03. Company. pic.twitter.com/G1xpL7YPbL — OptaJoe (@OptaJoe) January 21, 2026