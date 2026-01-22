Рекорд Алана Ширера в ЛЧ повторен. Игрок Ньюкасла забил 6 голов в сезоне
Вспомним рекордсменов «сорок» и клубы, в ворота которых они забивали
Игрок Ньюкасла Энтони Гордон повторил достижение Алана Ширера по количеству голов за клуб в одном сезоне Лиги чемпионов.
Произошло это в 7-м туре этапа лиги сезона 2025/26, в котором «сороки» дома победили ПСВ со счетом 3:0.
Одним из голов за Ньюкасл отличился именно Гордон. Этот гол стал для англичанина 6-м в текущем сезоне Лиги чемпионов.
Голы Энтони Гордона в Лиге чемпионов сезона 2025/26 (6)
- ПСВ
- Байер
- Бенфика
- Юнион Сен-Жилуаз (2)
- Барселона
Долгое время рекорд Ньюкасла единолично принадлежал Алану Ширеру, забившему 6 голов в ЛЧ в сезоне 2002/03.
Голы Алана Ширера в Лиге чемпионов сезона 2002/03 (6)
- Интер (2)
- Байер (3)
- Динамо Киев
А если принимать во внимание голы и ассисты, то Гордон уже превзошел достижение Ширера.
Игроки Ньюкасл Юнайтед с самым большим количеством результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов
- 8 – Энтони Гордон (2025/26)
- 7 – Алан Ширер (2002/03)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
