Президент Азербайджана обвинил УЕФА после победы Карабаха
Алиев обвинил судей после драматического матча Лиги чемпионов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о триумфе «Карабаха» в противостоянии с «Айнтрахтом» (3:2), которое судила бригада арбитров под руководством Сандро Шерера.
«Искренне поздравляю футбольный коллектив «Карабах» с выдающейся победой над «Айнтрахтом» в рамках общего этапа Лиги чемпионов!
Невзирая на предвзятость и неоправданные действия судьи, истина взяла верх. Мы не впервые сталкиваемся с тем, что назначенные УЕФА рефери своими несправедливыми решениями стараются помешать «Карабаху» достичь успеха. Рассчитываю, что УЕФА даст разъяснения относительно того, кто именно утвердил кандидатуру этого арбитра.
Честность и твердость характера сломить невозможно. Слава «Карабаху»!» – отмечается в сообщении лидера страны в социальных сетях.
