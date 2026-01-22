Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент Азербайджана обвинил УЕФА после победы Карабаха
Лига чемпионов
22 января 2026, 02:25 | Обновлено 22 января 2026, 02:26
Алиев обвинил судей после драматического матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о триумфе «Карабаха» в противостоянии с «Айнтрахтом» (3:2), которое судила бригада арбитров под руководством Сандро Шерера.

«Искренне поздравляю футбольный коллектив «Карабах» с выдающейся победой над «Айнтрахтом» в рамках общего этапа Лиги чемпионов!

Невзирая на предвзятость и неоправданные действия судьи, истина взяла верх. Мы не впервые сталкиваемся с тем, что назначенные УЕФА рефери своими несправедливыми решениями стараются помешать «Карабаху» достичь успеха. Рассчитываю, что УЕФА даст разъяснения относительно того, кто именно утвердил кандидатуру этого арбитра.

Честность и твердость характера сломить невозможно. Слава «Карабаху»!» – отмечается в сообщении лидера страны в социальных сетях.

