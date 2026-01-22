ЯРМОЛЕНКО: «Я всегда рад играть за сборную, но прежде всего – Динамо»

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, сыграет ли еще за сборную Украины:

«Я всегда рад играть за сборную. Но, прежде всего, я должен хорошо играть за Динамо, забивать как можно голов, отдавать как можно больше результативных передач, показывать хороший результат. А затем посмотрим, что будет.

Сборная? Не знаю. Нужно спросить об этом главного тренера Сергея Реброва. Никогда не знаешь, когда тебя вызовут, но всегда надеешься на это».

Андрей Ярмоленко сыграл за сборную Украины 125 матчей и забил 46 голов.