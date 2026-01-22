Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 02:23 | Обновлено 22 января 2026, 02:40
ЯРМОЛЕНКО: «Я всегда рад играть за сборную, но прежде всего – Динамо»

Вингер киевского Динамо ответил на вопрос о том, сыграет ли еще за сборную

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, сыграет ли еще за сборную Украины:

«Я всегда рад играть за сборную. Но, прежде всего, я должен хорошо играть за Динамо, забивать как можно голов, отдавать как можно больше результативных передач, показывать хороший результат. А затем посмотрим, что будет.

Сборная? Не знаю. Нужно спросить об этом главного тренера Сергея Реброва. Никогда не знаешь, когда тебя вызовут, но всегда надеешься на это».

Андрей Ярмоленко сыграл за сборную Украины 125 матчей и забил 46 голов.

