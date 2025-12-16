Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЯРМОЛЕНКО: «Была не очень серьезная травма. Я пропустил три недели»
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 15:23 | Обновлено 16 декабря 2025, 15:48
Опытный форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко дал интервью после матча 16-го тура УПЛ против «Вереса» (3:0):

– Я считаю, что все сложилось справедливо. Мы взяли три очка. Забили быстрый первый мяч, затем второй. И после этого уже намного легче играть против таких команд, как «Верес».

– Вы недавно вернулись, сыграли во Флоренции. Как самочувствие сейчас, накануне паузы и сборов?

– Все нормально. Была не очень серьезная травма, поэтому я пропустил около трех недель. Это не такой большой промежуток времени, чтобы растерять форму. Сейчас все нормально, ничего не беспокоит.

– Вы пропустили момент изменений, связанных с приходом Игоря Костюка. Как в целом восприняли его приход?

– Да ничего, нормально работаем. Мы давно знакомы, многие ребята проходили через его команды, поэтому знаем его требования. Я много раз ходил, смотрел, как играла команда U-19, поэтому для нас все понятно. Нормальная ситуация, рабочая атмосфера, все хорошо.

– Можете немного приоткрыть требования тренера, разницу между тем, как работали раньше, и тем, как сейчас проходит тренировочный процесс?

– Что именно вам интересно… Вы же сидите, анализируете. Это как раз для вас повод сесть и проанализировать, как мы играли, например, в сентябре или октябре, и как играем сейчас с Костюком. Так что работайте.

– На какой позиции тренер видит вас?

– Наверное, это нужно спрашивать у тренера. Я уже неоднократно говорил: для меня не проблема играть на любой атакующей позиции. Справа, в центре, слева, под нападающим – для меня все нормально, ничего сложного в этом не вижу.

– После первого матча тренер говорил, что команда не свежая после Полтавы. Сейчас изнутри это ощущается?

– Конечно, команда не свежая. Но, мне кажется, здесь многое зависит от психологии. Когда тебе тяжело, но ты забиваешь мяч, это дает положительные эмоции – и ты забываешь об усталости. А когда у тебя серия без побед, ты выходишь, пропускаешь мяч – и кажется, что у тебя вообще нет сил. Хорошо, что мы забили в первом тайме – это дало такой положительный толчок. Я бы по игре не сказал, что мы 20 часов добирались из Италии в Киев. Конечно, в конце сезона усталость накапливается, и от этого никуда не деться.

– Часто говорят, что если команда выигрывает в конце, то лучше не уходить на паузу. Но сейчас «Динамо» выиграло два матча. Как считаете, пауза нужна?

– Если откровенно, я думаю, что эта пауза нам нужна. Пришел новый тренерский штаб, новые требования, и для нас будет лучше пройти сборы, чтобы все игроки четко понимали, за счет чего мы должны играть.

По теме:
КОСТЮК: «Игроки Динамо уже понимают, что нужно делать на футбольном поле»
Клуб АПЛ нацелился на игрока Динамо и сборной Украины
Известно, сможет ли Эпицентр начать весеннюю часть УПЛ на родном стадионе
