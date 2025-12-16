КОСТЮК: «Игроки Динамо уже понимают, что нужно делать на футбольном поле»

И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк дал интервью после матча 16-го тура УПЛ против «Вереса» (3:0):

– Конечно, за такой короткий срок мы не можем полностью перестроить игроков, но есть обратная связь. И это очень важно, когда ребята уже реагируют и понимают, что нужно делать на футбольном поле. Это сейчас главное.

– Победа над «Вересом» – наверное, лучший матч вашей команды? Или есть другие мысли?

– Я не могу сказать, что предыдущие игры были провальными. Но то, о чем я говорил, – невозможно за такой короткий срок перестроить игроков. За этот период мы сделали игрокам определенную встряску в плане физической и психологической готовности. И то, что я говорил, – они на это откликаются, уже есть обратная связь, и они иначе выходят на поле и понимают наши требования. Но не все удается. Поэтому мы разговариваем с игроками, и не все получается. Ведь до этого они долго играли в другой футбол, и невозможно мгновенно перестроиться. Сами игроки это понимают и отмечают. Они понимают требования, но сформированный стереотип не позволяет делать то, что нужно.

– Вы имеете в виду стереотип начала атак или организации атак?

– Больше это касается завершения.

– А какой именно сформирован стереотип, если можно – подробнее?

– Когда мы проводим быструю атаку, мы должны как можно быстрее доставлять мяч в зону завершения, а не добегать туда, забирать мяч под себя так, чтобы в итоге мяч оставался у вратаря.

– Мы это видели, например, в первом матче с «Полтавой», если я не ошибаюсь. Были там еще другие проблемы?

– Да. Мы доходим до зон. Мы видели много моментов и в матче с «Фиорентиной», когда доходили до зон, но на завершающей стадии не доставляли мяч в зону завершения и туда не доходили игроки, которые должны там быть. Это сейчас главная проблема. Переходы мы уже немного перестроили – не идеально, но они уже работают. Вы видели, как команда выходит в скоростные атаки. Будем работать над реализацией этих моментов.

– Если вернуться к матчу с «Фиорентиной», там статистика была такая: 25 прострелов, и только 4 дошли до адресата. Это очень мало. Если говорить о проценте простреленных передач, вы именно это имели в виду?

– Да, именно это. Завершение, штрафная площадка соперника. Ее нужно насыщать и нужно доставлять туда мяч.

– Первый матч вы провели против СК «Полтава». У вас тогда был очень тяжелый взгляд после игры. Как долго вы переживали этот первый матч?

– Конечно, когда принимаешь команду и не понимаешь, в каком состоянии находятся игроки, ты выходишь на матч и что-то предлагаешь им делать. А когда они выходят на поле, к сожалению, они не смогли это выполнить. Но при этом у нас было несколько моментов – три-четыре в первом тайме, которые нужно было реализовать. Но ошибки в защите, недоконцентрация, проигранная борьба привели к голам в наши ворота. Тогда мы еще не до конца понимали состояние игроков. Сейчас мы уже четко понимаем, делаем ротацию – и вы видите, что это приводит к выигрышным матчам. В этой игре мы владели преимуществом, контролировали матч и довели его до завершения.

– Вы очень долго добирались из Флоренции. Было много разговоров о логистике, но сейчас этого не ощущалось.

– Я не хочу на этом заострять внимание, потому что это не слова, которые должны влиять на нашу игру, как оправдание. Мы благодарны нашим воинам, которые защищают нашу страну и дают нам возможность играть. Мы им за это благодарны. И мы должны каждый матч, независимо от дороги и логистики, выходить и играть. Мы ребятам говорили: пусть хотя бы одна команда окажется в нашей ситуации и так долго добирается. Игроки «Вереса», например, говорили, что им тяжело из-за логистики – 180 км до Житомира. А когда мы выезжаем в понедельник, приезжаем в субботу и в воскресенье играем – это совсем другое.

– Вопрос по следующему, финальному матчу этого года. Шансов пройти дальше нет, но этот матч все равно имеет значение для болельщиков. Как настроить игроков?

– Это имидж нашего клуба. И мы не выйдем на поле иначе. Как я уже говорил перед игрой с «Фиорентиной», мы будем заряжены на матч и будем защищать честь клуба.

– Главное вопрос к вам. Знаете ли вы уже что-то о том, что будет после следующего матча? Про ваше будущее – в статусе исполняющего обязанности или нет?

– Я уже говорил, что не делаю никаких заявлений и не даю обещаний. Я работаю и выполняю свою работу. А решение – это уже дело руководства: оставлять или не оставлять. Это будет их решение. Я всегда выполняю свою работу и стараюсь доказать именно работой свою пригодность на будущее.

– Как часто вы общаетесь с руководством?

– Очень часто.