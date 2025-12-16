Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 15:43 | Обновлено 16 декабря 2025, 15:47
803
4

КОСТЮК: «Игроки Динамо уже понимают, что нужно делать на футбольном поле»

Главный тренер Динамо прокомментировал матч УПЛ против Вереса

Профутбол. Игорь Костюк

И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк дал интервью после матча 16-го тура УПЛ против «Вереса» (3:0):

– Конечно, за такой короткий срок мы не можем полностью перестроить игроков, но есть обратная связь. И это очень важно, когда ребята уже реагируют и понимают, что нужно делать на футбольном поле. Это сейчас главное.

– Победа над «Вересом» – наверное, лучший матч вашей команды? Или есть другие мысли?

– Я не могу сказать, что предыдущие игры были провальными. Но то, о чем я говорил, – невозможно за такой короткий срок перестроить игроков. За этот период мы сделали игрокам определенную встряску в плане физической и психологической готовности. И то, что я говорил, – они на это откликаются, уже есть обратная связь, и они иначе выходят на поле и понимают наши требования. Но не все удается. Поэтому мы разговариваем с игроками, и не все получается. Ведь до этого они долго играли в другой футбол, и невозможно мгновенно перестроиться. Сами игроки это понимают и отмечают. Они понимают требования, но сформированный стереотип не позволяет делать то, что нужно.

– Вы имеете в виду стереотип начала атак или организации атак?

– Больше это касается завершения.

– А какой именно сформирован стереотип, если можно подробнее?

– Когда мы проводим быструю атаку, мы должны как можно быстрее доставлять мяч в зону завершения, а не добегать туда, забирать мяч под себя так, чтобы в итоге мяч оставался у вратаря.

– Мы это видели, например, в первом матче с «Полтавой», если я не ошибаюсь. Были там еще другие проблемы?

– Да. Мы доходим до зон. Мы видели много моментов и в матче с «Фиорентиной», когда доходили до зон, но на завершающей стадии не доставляли мяч в зону завершения и туда не доходили игроки, которые должны там быть. Это сейчас главная проблема. Переходы мы уже немного перестроили – не идеально, но они уже работают. Вы видели, как команда выходит в скоростные атаки. Будем работать над реализацией этих моментов.

– Если вернуться к матчу с «Фиорентиной», там статистика была такая: 25 прострелов, и только 4 дошли до адресата. Это очень мало. Если говорить о проценте простреленных передач, вы именно это имели в виду?

– Да, именно это. Завершение, штрафная площадка соперника. Ее нужно насыщать и нужно доставлять туда мяч.

– Первый матч вы провели против СК «Полтава». У вас тогда был очень тяжелый взгляд после игры. Как долго вы переживали этот первый матч?

– Конечно, когда принимаешь команду и не понимаешь, в каком состоянии находятся игроки, ты выходишь на матч и что-то предлагаешь им делать. А когда они выходят на поле, к сожалению, они не смогли это выполнить. Но при этом у нас было несколько моментов – три-четыре в первом тайме, которые нужно было реализовать. Но ошибки в защите, недоконцентрация, проигранная борьба привели к голам в наши ворота. Тогда мы еще не до конца понимали состояние игроков. Сейчас мы уже четко понимаем, делаем ротацию – и вы видите, что это приводит к выигрышным матчам. В этой игре мы владели преимуществом, контролировали матч и довели его до завершения.

– Вы очень долго добирались из Флоренции. Было много разговоров о логистике, но сейчас этого не ощущалось.

– Я не хочу на этом заострять внимание, потому что это не слова, которые должны влиять на нашу игру, как оправдание. Мы благодарны нашим воинам, которые защищают нашу страну и дают нам возможность играть. Мы им за это благодарны. И мы должны каждый матч, независимо от дороги и логистики, выходить и играть. Мы ребятам говорили: пусть хотя бы одна команда окажется в нашей ситуации и так долго добирается. Игроки «Вереса», например, говорили, что им тяжело из-за логистики – 180 км до Житомира. А когда мы выезжаем в понедельник, приезжаем в субботу и в воскресенье играем – это совсем другое.

– Вопрос по следующему, финальному матчу этого года. Шансов пройти дальше нет, но этот матч все равно имеет значение для болельщиков. Как настроить игроков?

– Это имидж нашего клуба. И мы не выйдем на поле иначе. Как я уже говорил перед игрой с «Фиорентиной», мы будем заряжены на матч и будем защищать честь клуба.

– Главное вопрос к вам. Знаете ли вы уже что-то о том, что будет после следующего матча? Про ваше будущее – в статусе исполняющего обязанности или нет?

– Я уже говорил, что не делаю никаких заявлений и не даю обещаний. Я работаю и выполняю свою работу. А решение – это уже дело руководства: оставлять или не оставлять. Это будет их решение. Я всегда выполняю свою работу и стараюсь доказать именно работой свою пригодность на будущее.

– Как часто вы общаетесь с руководством?

– Очень часто.

Динамо Киев Верес Ровно Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Динамо - Верес чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
DK2025
Все верно. Они переходят от бесконечного перекатывания мячика поперек поля с постоянной передачей назад вратарю к вертикальному футболу - усилению фланговых атак с насыщением мячом штрафной соперника. Именно так УСПЕШНО играло Динамо У19 при Костюке. Даст бог, у него эта трансформация игры получится. И в основу будут введены Пономаренко, Захарченко, Редушко, Осипенко, вернут Крымчанина. Это и будет возрождением Динамо.
Diesel
Я звичайно дико вибачаюсь, АЛЕ
до цього вони не розуміли ?
Тю, то бреба було спитати любого перехожого. Все б пояснили.
ЦЕ просто ПЗДЦ друзі. 
Це при тому що усі при величезному баблі!
antt
Ще б сказав що попередній тренер не знав і динамівців не вчив! бо він воротар наприклад
