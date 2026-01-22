Барселона установила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
В 10 матчах турнира подряд каталонцы не могут сохранить свои ворота в неприкосновенности
Барселона установила клубный антирекорд, пропустив в 10 матчах Лиги чемпионов подряд.
Серия каталонцев с пропущенными мячами продолжилась в выездном матче 7-го тура, в котором победили Славию со счетом 4:2.
Таким образом, Барселона впервые в своей истории пропустила в 10 поединках подряд в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
В последний раз Барселона сыграла матч в ЛЧ без пропущенных голов еще в апреле прошлого года. Тогда в первом четвертьфинальном поединке блаугранас победили Боруссию из Дортмунда со счетом 4:0.
Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (10)
- Славия – Барселона – 2:4
- Барселона – Айнтрахт – 2:1
- Челси – Барселона – 3:0
- Брюгге – Барселона – 3:3
- Барселона – Олимпиакос – 6:1
- Барселона – ПСЖ – 1:2
- Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2
- Интер – Барселона – 4:3
- Барселона – Интер – 3:3
- Боруссия Дортмунд – Барселона – 3:1
10 - Barcelona have conceded goals in 10 consecutive matches for the first time in the European Cup/UEFA Champions League.— OptaJose (@OptaJose) January 21, 2026
Permissive. pic.twitter.com/P3z7l0HRnB
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26
Флоран Готро подверг критике игру украинского защитника