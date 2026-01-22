Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона установила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
22 января 2026, 00:39 |
331
0

Барселона установила клубный антирекорд в Лиге чемпионов

В 10 матчах турнира подряд каталонцы не могут сохранить свои ворота в неприкосновенности

22 января 2026, 00:39 |
331
0
Барселона установила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона установила клубный антирекорд, пропустив в 10 матчах Лиги чемпионов подряд.

Серия каталонцев с пропущенными мячами продолжилась в выездном матче 7-го тура, в котором победили Славию со счетом 4:2.

Таким образом, Барселона впервые в своей истории пропустила в 10 поединках подряд в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

В последний раз Барселона сыграла матч в ЛЧ без пропущенных голов еще в апреле прошлого года. Тогда в первом четвертьфинальном поединке блаугранас победили Боруссию из Дортмунда со счетом 4:0.

Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (10)

  • Славия – Барселона – 2:4
  • Барселона – Айнтрахт – 2:1
  • Челси – Барселона – 3:0
  • Брюгге – Барселона – 3:3
  • Барселона – Олимпиакос – 6:1
  • Барселона – ПСЖ – 1:2
  • Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2
  • Интер – Барселона – 4:3
  • Барселона – Интер – 3:3
  • Боруссия Дортмунд – Барселона – 3:1
По теме:
Спаллетти признался, чего больше всего боялся в матче с Бенфикой
Рекорд Алана Ширера в ЛЧ повторен. Игрок Ньюкасла забил 6 голов в сезоне
Флик признался, что его больше всего волнует после матча со Славией
Лига чемпионов статистика Барселона Славия Прага
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси – Пафос – 1:0. Как забил Мойсес Кайседо. Видео гола и обзор матча
Футбол | 22 января 2026, 00:55 0
Челси – Пафос – 1:0. Как забил Мойсес Кайседо. Видео гола и обзор матча
Челси – Пафос – 1:0. Как забил Мойсес Кайседо. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»
Футбол | 21 января 2026, 20:28 6
Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»
Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»

Флоран Готро подверг критике игру украинского защитника

Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Футбол | 21.01.2026, 02:58
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
Футбол | 21.01.2026, 10:17
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Бокс | 21.01.2026, 08:31
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 15
Другие виды
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 5
Футбол
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем