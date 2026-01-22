Барселона установила клубный антирекорд в Лиге чемпионов

Барселона установила клубный антирекорд, пропустив в 10 матчах Лиги чемпионов подряд.

Серия каталонцев с пропущенными мячами продолжилась в выездном матче 7-го тура, в котором победили Славию со счетом 4:2.

Таким образом, Барселона впервые в своей истории пропустила в 10 поединках подряд в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

В последний раз Барселона сыграла матч в ЛЧ без пропущенных голов еще в апреле прошлого года. Тогда в первом четвертьфинальном поединке блаугранас победили Боруссию из Дортмунда со счетом 4:0.

Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (10)

Славия – Барселона – 2:4

Барселона – Айнтрахт – 2:1

Челси – Барселона – 3:0

Брюгге – Барселона – 3:3

Барселона – Олимпиакос – 6:1

Барселона – ПСЖ – 1:2

Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2

Интер – Барселона – 4:3

Барселона – Интер – 3:3

Боруссия Дортмунд – Барселона – 3:1