Англия
22 января 2026, 02:32 |
Гвардиола может принять сенсационное решение после неудач Манчестер Сити

Тренер может покинуть клуб уже на этой неделе

22 января 2026, 02:32
Гвардиола может принять сенсационное решение после неудач Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский тренер Пеп Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» уже на этой неделе после поражений от «Манчестер Юнайтед» и «Буде-Глимт».

После поражения в дерби против «Манчестер Юнайтед» в клубе заговорили о возможной отставке тренера. По словам эксперта beIN Sports Ричарда Киза, Гвардиола «практически гарантированно» покинет команду после сезона, но немедленный уход на этой неделе тоже возможен.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».

Манчестер Сити отставка чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Пеп Гвардиола
Дмитрий Олийченко Источник
