Гвардиола может принять сенсационное решение после неудач Манчестер Сити
Тренер может покинуть клуб уже на этой неделе
Испанский тренер Пеп Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» уже на этой неделе после поражений от «Манчестер Юнайтед» и «Буде-Глимт».
После поражения в дерби против «Манчестер Юнайтед» в клубе заговорили о возможной отставке тренера. По словам эксперта beIN Sports Ричарда Киза, Гвардиола «практически гарантированно» покинет команду после сезона, но немедленный уход на этой неделе тоже возможен.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Болденков, Панчишин, Рогачев, Оробец, Ныч, Петько и Непейпиев покинули ФК «Феникс-Мариуполь»
Рух готов превратиться только в академию