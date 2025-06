Ему 38 лет. Определен лучший игрок матча Интер Майами – Палмейрас

24 июня состоялся матч третьего тура группы А Клубного чемпионата мира, в котором встретились американский «Интер Майами» и бразильский «Палмейрас».

Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2. Бразильский клуб сумел вырвать ничью в концовке встречи, когда забил на 80-й и 87-й минутах.

После окончания этого противостояния был определен лучший игрок матча – им стал 38-летний форвард «Интер Майами» Луис Суарес, который записал на свой счет гол и результативную передачу.

Стоит отметить, что по итогам трех туров обе команды сумели пробиться в плей-офф. И «Палмейрас» (первое место), и «Интер Майами» (второе место) набрали по пять баллов.

ФОТО. Луис Суарес признан лучшим игроком матча Палмейрас – Интер Майами

Irresistible, powerful, and determined – just the way we know him. @LuisSuarez9 is the well-deserved #SuperiorPlayeroftheMatch!#SuperiorisWorthPlayingFor@MichelobULTRA | @playformichelob pic.twitter.com/Qt1N77BEMh