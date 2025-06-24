Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ему 38 лет. Определен лучший игрок матча Интер Майами – Палмейрас
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 07:19 |
103
0

Ему 38 лет. Определен лучший игрок матча Интер Майами – Палмейрас

Луис Суарес забил гол и записал на свой счет результативную передачу

24 июня 2025, 07:19 |
103
0
Ему 38 лет. Определен лучший игрок матча Интер Майами – Палмейрас
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

24 июня состоялся матч третьего тура группы А Клубного чемпионата мира, в котором встретились американский «Интер Майами» и бразильский «Палмейрас».

Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2. Бразильский клуб сумел вырвать ничью в концовке встречи, когда забил на 80-й и 87-й минутах.

После окончания этого противостояния был определен лучший игрок матча – им стал 38-летний форвард «Интер Майами» Луис Суарес, который записал на свой счет гол и результативную передачу.

Стоит отметить, что по итогам трех туров обе команды сумели пробиться в плей-офф. И «Палмейрас» (первое место), и «Интер Майами» (второе место) набрали по пять баллов.

ФОТО. Луис Суарес признан лучшим игроком матча Палмейрас Интер Майами

По теме:
Таблица группы А. Голевая ночь: Интер Майами – в плей-офф КЧМ. Порту – out
Интер Майами – Палмейрас – 2:2. Камбек, который устроил всех. Видео голов
ВИДЕО. Как Палмейрас вырвал первое место у Интер Майами на 87-й минуте
клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами Палмейрас Луис Суарес лучший игрок
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Футбол | 23 июня 2025, 20:59 17
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо

У Суркиса предложений нет

Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Бокс | 23 июня 2025, 06:55 0
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»

Фреди Роуч – о Флойде Мейвезере

Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Футбол | 24.06.2025, 00:10
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
ВИДЕО. Невероятно: Суарес оформил феноменальный проход и сделал счет 2:0
Футбол | 24.06.2025, 05:31
ВИДЕО. Невероятно: Суарес оформил феноменальный проход и сделал счет 2:0
ВИДЕО. Невероятно: Суарес оформил феноменальный проход и сделал счет 2:0
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Бокс | 23.06.2025, 06:35
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
22.06.2025, 08:13 11
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
22.06.2025, 07:47 14
Футбол
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
22.06.2025, 21:07 8
Футбол
Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей
Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей
22.06.2025, 17:20 28
Теннис
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
23.06.2025, 08:15 4
Бокс
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
22.06.2025, 07:44 13
Футбол
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
22.06.2025, 20:25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем