Гол и ассист Суареса. Интер Майами упустил победу над Палмейрасом с 2:0

24 июня состоялся матч последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Палмейрас.

Поединок прошел на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс. Игра завершилась со счетом 2:2.

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До 80-й минуты цапли уверенно побеждали со счетом 2:0. Гол и ассист оформил именитый уругвайский форвард Луис Суарес, еще один мяч забил Тадео Алленде.

Бразильский коллектив сумел оформить камбек. На 80-й отличился Паулиньо, а на 87-й ничью вырвал Маурисио.

И Палмейрас, и Интер Майми вышли в плей-офф КЧМ-2025. Майами был близок к тому, чтобы стать первым в квартете, но из-за упущенной победы стал вторым и в 1/8 финала встретится с ПСЖ – победителем группы B.

Палмейрас вышел с первой строчки и на старте плей-офф поборется против Ботафтого.

24 июня день рождение отпраздновал легендарный Лионель Месси. Лео отыграл все 90 минут против Палмейраса и на 45+1-й заработал желтую карточку. Голевыми действиями аргентинец не отличился.

Клубный чемпионат мира 2025. 24 июня

Группа А. 2-й тур

Интер Майами (США) – Палмейрас (Бразилия) – 2:2

Голы: Алленде, 16, Суарес, 65 – Паулиньо, 80, Маурисио, 87

Интер Майами: Оскар Устари, Ноа Аллен, Максимилиано Фалькон, Томас Авилес, Марсело Вейгандт, Федерико Редондо (Бальтасар Гальего, 77), Серхио Бускетс, Теласко Сеговия (Хорди Альба, 66), Луис Суарес (Бенхамин Кремаски, 74), Тадео Альенде (Фафа Пико, 77), Лионель Месси

Палмейрас: Вевертон да Силва, Хоакин Пикерес, Маркос Роша (Аллан Андраде Элиас, 67), Мурило (Бруно Фукс, 19), Густаво Гомес, Ричард Риос, Эстевао Виллиан, Лукас Эвангелиста (Витор Роке, 68), Рафаэл Вейга (Маурисио Прадо, 46), Хосе Лопес, Факундо Торрес (Паулиньо, 55)

Предупреждения: Лионель Месси (45)

Итоговая таблица группы А

FIFA Club World Cup Grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Палмейрас 3 1 2 0 4 - 2 5 2 Интер Майами 3 1 2 0 4 - 3 5 3 Порту 3 0 2 1 5 - 6 2 4 Аль-Ахли Каир 3 0 2 1 4 - 6 2 Полная таблица

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine