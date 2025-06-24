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  4. Гол и ассист Суареса. Интер Майами упустил победу над Палмейрасом с 2:0
Клубный чемпионат мира
Интер Майами
24.06.2025 04:00 – FT 2 : 2
Палмейрас
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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 05:56 | Обновлено 24 июня 2025, 07:24
1258
2

Гол и ассист Суареса. Интер Майами упустил победу над Палмейрасом с 2:0

Американская и бразильская команды в день рождения Месси сыграли 2:2 и вышли в плей-офф КЧМ

24 июня 2025, 05:56 | Обновлено 24 июня 2025, 07:24
1258
2
Гол и ассист Суареса. Интер Майами упустил победу над Палмейрасом с 2:0
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня состоялся матч последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Палмейрас.

Поединок прошел на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс. Игра завершилась со счетом 2:2.

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До 80-й минуты цапли уверенно побеждали со счетом 2:0. Гол и ассист оформил именитый уругвайский форвард Луис Суарес, еще один мяч забил Тадео Алленде.

Бразильский коллектив сумел оформить камбек. На 80-й отличился Паулиньо, а на 87-й ничью вырвал Маурисио.

И Палмейрас, и Интер Майми вышли в плей-офф КЧМ-2025. Майами был близок к тому, чтобы стать первым в квартете, но из-за упущенной победы стал вторым и в 1/8 финала встретится с ПСЖ – победителем группы B.

Палмейрас вышел с первой строчки и на старте плей-офф поборется против Ботафтого.

24 июня день рождение отпраздновал легендарный Лионель Месси. Лео отыграл все 90 минут против Палмейраса и на 45+1-й заработал желтую карточку. Голевыми действиями аргентинец не отличился.

Клубный чемпионат мира 2025. 24 июня

Группа А. 2-й тур

Интер Майами (США) – Палмейрас (Бразилия) – 2:2

Голы: Алленде, 16, Суарес, 65 – Паулиньо, 80, Маурисио, 87

Интер Майами: Оскар Устари, Ноа Аллен, Максимилиано Фалькон, Томас Авилес, Марсело Вейгандт, Федерико Редондо (Бальтасар Гальего, 77), Серхио Бускетс, Теласко Сеговия (Хорди Альба, 66), Луис Суарес (Бенхамин Кремаски, 74), Тадео Альенде (Фафа Пико, 77), Лионель Месси

Палмейрас: Вевертон да Силва, Хоакин Пикерес, Маркос Роша (Аллан Андраде Элиас, 67), Мурило (Бруно Фукс, 19), Густаво Гомес, Ричард Риос, Эстевао Виллиан, Лукас Эвангелиста (Витор Роке, 68), Рафаэл Вейга (Маурисио Прадо, 46), Хосе Лопес, Факундо Торрес (Паулиньо, 55)

Предупреждения: Лионель Месси (45)

Итоговая таблица группы А

FIFA Club World Cup Grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Палмейрас 3 1 2 0 4 - 2 5
2 Интер Майами 3 1 2 0 4 - 3 5
3 Порту 3 0 2 1 5 - 6 2
4 Аль-Ахли Каир 3 0 2 1 4 - 6 2
Полная таблица

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Маурисио Прадо (Палмейрас).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Паулиньо (Палмейрас).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами).
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Интер Майами Палмейрас клубный чемпионат мира по футболу Луис Суарес Паулиньо (Пауло Энрике Сампайо Фильо) Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Х🅰️рьковский Характер
был лично на матче. абидна что американский клуб упустил победу но главное вышли в плейоф!
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