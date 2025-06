24 июня состоялся матч последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Палмейрас.

Поединок прошел на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 87-й минуте Маурисио забил второй мяч для бразильцев и сделал счет 2:2, вырвав ничью.

Этот гол принес не только одно очко для Палмейраса, но и первое место в квартете А. Интер Майами вышел в плей-офф со второй строчки.

ВИДЕО. Как Палмейрас вырвал первое место у Интер Майами на 87-й минуте

MAURICIO MAKES IT 2 ALL ⚽🔥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIASEP pic.twitter.com/s5wxbtQy96