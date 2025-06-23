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24 июня на клубном чемпионате мира, свой матч третьего тура группового раунда проведут Интер Майами и Палмейрас. Встреча начнется в 04:00 по киевскому времени.

Интер Майами

Американскому клубу досталась несильная группа, чем Интер Майами уверенно пользуется. В первом матче команда расписала нулевую ничью с Аль-Ахли, хотя провела слабый матч, а соперник даже пенальти не реализовал пенальти, выручил вратарь Устари.

Во втором матче против Порту, американский коллектив слабо провел первый тайм, пропустив уже на 8-й минуте с пенальти. Активизироваться удалось только на старте второй половины, когда за промежуток в 7 минут, удалось забить два мяча. Победный гол со штрафного забил сам Лео Месси – 2:1, соперник давил, но удалось защитить результат.

Интер Майами второй в группе, уступая предстоящему сопернику по дополнительным показателям, ничья гарантировано выведет клуб в плей-офф, хотя достаточно и того, чтоб Порту не проиграл Аль-Ахли в параллельном матче, что вполне реально.

Палмейрас

Бразильский клуб уже провел два матча на этом турнире, но еще ни разу не пропустил, Мансити тоже идет без голов в свои ворота, но провел один матч. Команда начала с интересной битвы против Порту, где Палмейрас создал больше моментов, играл лучше, но сыграл в итоге 0:0.

Во втором матче команда тоже создала больше опасности у ворот соперника, на этот раз удалось обыграть Аль-Ахли со счетом 2:0. Теперь Палмейрас первый в группе, чтоб удержаться на вершине, можно просто не проиграть этот матч, где соперник выглядит слабее. Сильно рисковать в предстоящей встрече нет смысла, главная задача не пропустить, как это было в первых встречах.

Прогноз

Один из тех случаев, когда ничья выведет обе команды в плей-офф. Палмейрас считается фаворитом этой пары, с такой же вероятностью матч может завершиться вничью. Соперники сыграют между собой впервые.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Интер Майами – 5,06, ничья – 2,42, победа Палмейрас – 2,23. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Палмейрас выше классом, но бразильцам достаточно не проиграть, чтоб быть первыми в квартете. Жду не самого зрелищного, спокойного матча, вполне рабочей считаю ставку на тотал меньше 2 голов за 1,86.