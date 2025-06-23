24 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами (США) и Палмейрас (Бразилия).

Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

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После двух туров Палмейрас и Интер Майами с 4 очками делят первое и второе места в квартете соответственно. На третий позиции – Порту (1), на четвертой – Аль-Ахли (1).

В составе цаплей выступают четыре экс-игрока Барселоны: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба. Наставник американского коллектива также бывший игрок Барсы – Хавьер Маскерано.

Интер Майами – Палмейрас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.