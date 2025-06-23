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Клубный чемпионат мира
Интер Майами
24.06.2025 04:00 - : -
Палмейрас
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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 18:42 | Обновлено 23 июня 2025, 18:44
44
0

Интер Майами – Палмейрас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы А КЧМ-2025 24 июня в 04:00

23 июня 2025, 18:42 | Обновлено 23 июня 2025, 18:44
44
0
Интер Майами – Палмейрас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами (США) и Палмейрас (Бразилия).

Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После двух туров Палмейрас и Интер Майами с 4 очками делят первое и второе места в квартете соответственно. На третий позиции – Порту (1), на четвертой – Аль-Ахли (1).

В составе цаплей выступают четыре экс-игрока Барселоны: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба. Наставник американского коллектива также бывший игрок Барсы – Хавьер Маскерано.

Интер Майами – Палмейрас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Интер Майами – Палмейрас
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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