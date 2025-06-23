Интер Майами – Палмейрас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы А КЧМ-2025 24 июня в 04:00
24 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами (США) и Палмейрас (Бразилия).
Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После двух туров Палмейрас и Интер Майами с 4 очками делят первое и второе места в квартете соответственно. На третий позиции – Порту (1), на четвертой – Аль-Ахли (1).
В составе цаплей выступают четыре экс-игрока Барселоны: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба. Наставник американского коллектива также бывший игрок Барсы – Хавьер Маскерано.
Интер Майами – Палмейрас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Караваев надеется на успех в квалификации Лиги чемпионов
Тренер обратился к Джуду Беллингему