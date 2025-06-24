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Интер Майами
24.06.2025 04:00 – FT 2 : 2
Палмейрас
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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 13:38 | Обновлено 24 июня 2025, 15:03
346
0

Хавьер МАСКЕРАНО: «Исторический момент для MLS»

Тренер «Интер» Майами высказался о выходе в плей-офф КЧМ

24 июня 2025, 13:38 | Обновлено 24 июня 2025, 15:03
346
0
Хавьер МАСКЕРАНО: «Исторический момент для MLS»
ФИФА. Хавьер Маскерано

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано подвел итоги поединка третьего тура клубного чемпионата мира, в котором американский клуб расписал ничью с бразильским коллективом «Палмейрас» – 2:2.

В результате «Интер Майами» попал в следующую стадию турнира.

«Мы разочарованы, потому что имели игру в руках. Мы не смогли ее закрыть. Но это и должно было быть сложно, ведь мы играли против команды, которая очень хорошо действует, имеет высокое качество и является одной из лучших в Южной Америке. Теперь мы думаем о следующем этапе.

Мы знаем, что дальше будем играть, возможно, против лучшей команды Европы. Это будет сложно, но мы попробуем показать все лучшее, на что способны. Мы постараемся продемонстрировать свое качество и доказать, чего достойны.

Это исторический момент для MLS – иметь команду среди 16 лучших. Мы – одна из 16 сильнейших команд мира, поэтому будем стремиться идти дальше», – сказал Маскерано.

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Палмейрас клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами пресс-конференция Хавьер Маскерано
Андрей Витренко Источник: ФИФА
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