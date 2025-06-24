Хавьер МАСКЕРАНО: «Исторический момент для MLS»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано подвел итоги поединка третьего тура клубного чемпионата мира, в котором американский клуб расписал ничью с бразильским коллективом «Палмейрас» – 2:2.

В результате «Интер Майами» попал в следующую стадию турнира.

«Мы разочарованы, потому что имели игру в руках. Мы не смогли ее закрыть. Но это и должно было быть сложно, ведь мы играли против команды, которая очень хорошо действует, имеет высокое качество и является одной из лучших в Южной Америке. Теперь мы думаем о следующем этапе.

Мы знаем, что дальше будем играть, возможно, против лучшей команды Европы. Это будет сложно, но мы попробуем показать все лучшее, на что способны. Мы постараемся продемонстрировать свое качество и доказать, чего достойны.

Это исторический момент для MLS – иметь команду среди 16 лучших. Мы – одна из 16 сильнейших команд мира, поэтому будем стремиться идти дальше», – сказал Маскерано.