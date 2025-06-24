КЧМ проваливается из-за цвета. Нужно его изменить – и все наладится

Посмотрел один матч, второй, третий, десятый – и все плохо, и все не то, и все какое-то искусственное и неискреннее. Вот я после этого сидел и долго думал: а что не так с этим клубным ЧМ? Долго не находил себе места, не спал по ночам, искал ответ – и наконец понял! Теперь я знаю, теперь я уверен: все дело в цвете. Клубный чемпионат мира плох из-за своих официальных цветов. Главные – золотой и черный. И они никак не подходят этому первенству. Потому что золотой, как продолжение желтого, означает позитив и оптимизм, но кроме этого – еще и ложь и жадность. Ни для кого не секрет, что существует психология цвета, которая влияет на восприятие человеком тех или иных вещей. Так вот, футболисты и тренеры видят золотой – и думают только о заработке, а не об игре в футбол. Ни потому что устали после тяжелого сезона и не хотят тратить лишние силы – исключительно из-за цвета. Он «высасывает» из них мотивацию играть ради удовольствия или болельщиков на трибунах – и оставляет только желание нажиться, наполнить карманы.

Значение черного – это, помимо прочего, смерть. Думаю, вы и сами понимаете, но все же проговорю: на подсознательном уровне футболисты чувствуют, что хоронят футбол. А вы представьте, как им трудно это делать! Они с детства любят этот спорт. Для большинства это занятие всей их жизни, для некоторых – самое важное, что у них есть. И тут – похороны, прощание, смерть… Как тут качественно выступать, когда умирает футбол? Вот они и не выступают. И все из-за ФИФА, которая не смогла выбрать удачные цвета для этого клубного ЧМ. Очевидно, что этот турнир уже не спасти, а вот следующий – можно. В данной статье предлагаю альтернативные цвета для соревнования. С ними футбол на нем будет лучше.

Белый

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Начнем с «базы». Белый цвет – самый честный и чистый. Помните, как в детстве родители отговаривали от покупки белых вещей (например, меня – белой обуви), потому что она будет быстро пачкаться? Все так, потому что на белом фоне лучше всего видна грязь. Однако уязвимость цвета делает его выбор еще более смелым, является заявкой перед всем миром: «Я не боюсь!». Поэтому выбирать белый – это смело. А разве такой молодой турнир, как клубный чемпионат мира, не должен быть смелым? К тому же, белый – это цвет платья невесты. А мы знаем, что каждый футболист «женат» на футболе, каждый проводит на поле и на тренировках чуть ли не больше времени, чем со своей второй половинкой. Поэтому выбор белого был бы вполне понятным и мотивировал бы игроков вкладываться в игру на турнире не меньше, чем в отношения. А еще он является цветом коровьего молока, а оно ничто иное как результат огромной работы фермера. Поэтому футболисты, увидев белое оформление турнира – рекламу, щиты, символику – будут трудиться. А что еще нужно для успеха соревнования, кроме такой самоотдачи?

Красный

Хорошо, белый – довольно сдержанный, поэтому это может кому-то не понравиться. Попробуем другую крайность – красный. Красный – это, в первую очередь, цвет крови. Это о страхе и агрессии. В детстве каждый из нас, но главное – каждый из них, из футболистов, падал на землю и что-то себе разбивал. Это были локти, колени и т.д. Не так важно. И каждый испытывал не только боль, но и страх, потому что страх – вполне логичная реакция на опасность, ранение. Поэтому на клубном ЧМ футболисты, увидев красный цвет, бессознательно вспомнят эти моменты детства – и их организм будет переведен в состояние полной боевой готовности. Вы же точно знаете эти истории, когда люди из-за адреналина в соло переворачивали машины или не замечали травм – и футболисты на турнире будут вести себя так же! Будут бежать быстрее, прыгать за верховыми мячами выше, двигаться активнее... А еще красный – один из самых популярных цветов для помады. Потому что он привлекает внимание и бросает вызов, мотивирует к действию. И игроки, увидев такое оформление, будут просто вынуждены принять вызов и показать свой максимум. И турнир удастся.

Фиолетовый

Раз уж пошли по крайностям, то давайте добьем. Еще один топ-вариант – фиолетовый. Его очень мало в природе. И это нам на руку, потому что с таким цветом оформления наш турнир точно будет восприниматься как уникальный. Фиолетовый из-за своей редкости – это цвет фантазии. На текущем клубном ЧМ хватает небольших сенсаций, но это на групповом этапе – довольно рано. В плей-офф все встанет на свои места, а в решающих поединках будут соревноваться между собой команды из Европы – главные фавориты. Почему? Потому что они – самые богатые, а цвет соревнования – золотой. Это не оставляет шансов более скромным командам. Другое дело фиолетовый. Слабачки будут видеть оформление турнира этим цветом – и мечтать о победе, фантазировать о своем выигрыше в финале. Фиолетовый позволит андердогам поверить в себя, а тогда они дадут бой каждому. Вы точно помните немало матчей, когда слабый выигрывал у сильного из-за большего желания – так и будет на КЧМ. К тому же, фиолетовый – цвет бисексуальности, а любовь к партнерам по команде способствует поднятию доверия и духа. Теплая атмосфера в раздевалках – гарантия лучшего футбола.

Зеленый

Более традиционный вариант – зеленый цвет. Таких оттенков оформление и Лиги конференций – третьего по значимости турнира Европы. Почему? Потому что этот цвет – один из самых «приземленных». Для футболиста зеленый – цвет газона. Того самого, без которого не состоялась бы его карьера. А еще качество газона – это своего рода маркер уровня игрока, который на нем выступает. Потому что играешь как лучший – бегаешь по лучшим газонам в мире, играешь плохо – топчешь худшие. А клубный ЧМ – это соревнование для избранных, поэтому с покрытием здесь все хорошо. Футболисты будут смотреть на зеленое оформление, затем – на газон, а потом поймут, что они лучшие – и будут играть как лучшие. Это очевидная цепочка. Она не работает на уровне ЛК, потому что там нет лучших газонов, но здесь дала бы максимально положительный эффект. Кстати, зеленый цвет – тот, который мотивирует двигаться на светофоре. Напомните, какие ведущие цвета на нынешнем ЧМ? Желтый и черный. Первый – «приготовься», а второй – это вообще о сломанном светофоре. Поэтому игроки и не действуют, потому что им никто не дал знак начинать. Зеленый цвет даст.

Коричневый

Еще один «приземленный». Здесь совсем прямая и простая связь. Коричневый – это земля. А главная земля – это Родина. Знаете, на текущем турнире многие футболисты играют сами за себя, потому что, давайте честно, зачем им играть за клуб? Для некоторых это соревнование – последнее в составе команды. Для некоторых – последнее перед отпуском. Для многих – такое, которое ни на что не повлияет, ведь некоторые президенты команд прямо говорят, что выигрыш на КЧМ не является приоритетом. Так зачем играть? Коричневый цвет даст ответ: ради Родины. И вот уже футболист родом, например, из ЮАР представляет не какую-то команду – а свой дом, свою страну. И это все сразу после того, как он впервые увидит символику турнира. Он будет играть не за деньги – за достоинство, за честь, причем не только свою – своего народа. И поэтому оставит на поле все силы. Кроме того, коричневый – это цвет, как вы могли сразу подумать, шоколада, а это об изысканности. КЧМ пока не радует нас зрелищными голами и крутым дриблингом, потому что просто не те цвета. Ничто не провоцирует футболистов играть изысканно. Это может сделать коричневый цвет. Он спасет это соревнование.

Оранжевый

Оранжевый цвет – между желтым и красным. Если первый может сделать футболистов равнодушными (мы видим это на турнире), а второй – слишком агрессивными, то этот – компромиссный вариант. Он привлекает внимание и провоцирует к действию. Довольно часто акционные ценники в магазинах – именно оранжевые, разве не замечали? Потому что он создает ощущение выгодности. Видишь такой ценник – и думаешь, что это стоит твоего внимания и твоих денег, а если так – и твоих усилий (а как ты зарабатываешь деньги?) тоже. Футболисты увидят оранжевое оформление и бессознательно начнут отрабатывать на поле лучше. Они будут чувствовать, что выступление на этом турнире того стоит. А еще не забывайте, что оранжевый – это осень, а это время года – время сбора урожая. Это о труде, а еще – о наслаждении видеть его результаты. Поэтому у футболистов и тренеров будет формироваться в голове такая цепочка: «Если отработаю качественно, получу награду». И они будут играть и тренироваться на топ-уровне. Кстати, оранжевый – цвет тыквы. В «Золушке» она превратилась в карету. Поэтому он еще и о прогрессе. Если игрок стремится к развитию, то турнир с оформлением такого цвета – лучшее место для прорыва.

Розовый

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Есть выражение «смотреть на мир через розовые очки», то есть слишком оптимистично. Розовое оформление спровоцирует футболистов именно на такого рода восприятие соревнования. Представьте: вы приезжаете на не то чтобы очень престижный турнир, а здесь все розовое! Это удивит, а еще поднимет настроение. Ведь розовый — это о приветливости. Футболисты будут выходить на поле и чувствовать, что им здесь рады. А если тебе все рады, то почему бы не сыграть на топ-уровне, чтобы подарить радость болельщикам? Кроме этого, считается, что розовый цвет притупляет агрессию и физическую силу. То есть футболисты на поле не будут сражаться и получать желтые и красные карточки – смогут все силы тратить на игру, на изысканные пасы и прицельные удары по воротам. Розовый способен изменить акценты к лучшему. Вы думаете, почему выше всех ожиданий прыгает на турнире «Интер Майами»? Почему именно Месси в составе этой команды забил лучший гол соревнования на данный момент? Потому что цвет футболок команды – розовый. В этом секрет.

К тому же, розовый способствует хорошему пищеварению. Мбаппе уже попал в больницу с гастроэнтеритом, потому что цвета не те. Был бы розовый, сейчас бы играл.